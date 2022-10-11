GSB 1200 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI || e-Devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek isteyen binlerce vatandaş e-Devlet aracılığı ile GSB personel alımı başvuru ekranını ziyaret ediyor. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı. Hal böyleyken ise "2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.
Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."
GSB Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 14 Ekim 2022 Cuma tarihinde sona erecek.
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.
Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecek.
Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
GSB 1200 PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ