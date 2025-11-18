GSB KYK burs ödemeleri sorgulama ekranı 2025-2026: KYK bursu yattı mı,nereden ve nasıl sorgulanır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025-2026 burs ve kredi sürecinde ilk ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bu yıl ilk defa GSB burs veya kredi başvurusu yapan ve taahhüt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, 18 Kasım itibarıyla ödemelerini almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın maddi destek amacıyla sunduğu burs ve krediler, Ziraat Bankası hesapları üzerinden öğrencilerin kullanımına açılıyor.
2025-2026 eğitim döneminde ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs/kredi ödemelerine başlandı.
Üniversite öğrencilerini maddi yönden destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemelere başladı.
18 Kasım'da başlayan ilk ödemenin ardından gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanmaya başlayabilecek.
18-20 Kasım tarihleri arasında ödenecek burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.
Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere,ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs/kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6'ıncı ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aylık burs/kredi ödemeye devam edilecek.
2025 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verilecek.
Burs/krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.