Haberler Yaşam Haberleri GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.9.2022 13:38

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine gerçekleşecek olan personel alımı için başvuruların ardından adaylar başvuru sonuçları ile ilgili gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Yapılan açıklamada 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alınacağı kaydedilmişti. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu, ancak sonuç tarihi vermemişti. Peki, 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN AÇIKLAMASI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.

İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonuçları sorgulama ekranı
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