GSB personel alımı başvurusu yapacak olan binlerce vatandaş şartları, tarihleri gibi detayları araştırmaya çıktı. "Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başlarken Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre başvurular bugün başlıyor! Hal böyleyken ise konu sabah saatleriyle öne çıkan gündem maddelerinin başında geliyor. Peki, GSB personel işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...