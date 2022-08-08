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Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:07 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? GSB personel alımı başvuruları başladı!

GSB personel işçi alımı başvuru süreci bugün başlıyor! Bakanlık bünyesine toplamda 1017 kişilik istihdam sağlanacağı geçtiğimiz hafta Bakan Kasapoğlu tarafından müjdelenirken bugün sabah saatlerden itibaren “Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşlemler İŞKUR aracılığı ile gerçekleşecek. İşte 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel işçi alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve tüm detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? GSB personel alımı başvuruları başladı!

GSB personel alımı başvurusu yapacak olan binlerce vatandaş şartları, tarihleri gibi detayları araştırmaya çıktı. "Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başlarken Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre başvurular bugün başlıyor! Hal böyleyken ise konu sabah saatleriyle öne çıkan gündem maddelerinin başında geliyor. Peki, GSB personel işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

GSB BÜNYESİNE İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ!

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden personel alımı yapılacağı müjdesini şu sözlerle verdi;

"GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan ilk açıklamada başvuru tarihleri de netleşti. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

KURA ÇEKİMİ 31 AĞUSTOSTA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? GSB personel alımı başvuruları başladı!
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