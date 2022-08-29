Haberler Yaşam Haberleri GSB personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura sonuçlarına geri sayım!
Giriş Tarihi: 29.8.2022 23:34

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura sonuçlarına geri sayım!

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura çekimi için geri sayma geçildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; 1017 temizlik işçisi, engelli sürekli temizlik işçisi için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona ererken bu noktada “GSB işçi personel alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt arıyor. İşte 2022 GSB personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi son durum.

GSB personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura sonuçlarına geri sayım!

GSB personel alımı kapsamında gerçekleşecek kura çekimi başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Hal böyleyken ise "GSB işçi personel alımı kura çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere GSB personel alımı kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.

GSB personel alım sonuçları sorgulama 2022: GSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, açıklandı mı?

GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda;

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.

Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir." ifadeleri yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
GSB personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura sonuçlarına geri sayım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA