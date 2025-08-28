Haberler Yaşam Haberleri GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2025 || GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.8.2025 09:40

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2025 || GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4400 personel alımı için başvuru süreci sona erdi. GSB bünyesine destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çeşitli pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecek. Binlerce adayın farklı pozisyonlar için başvuruda bulunduğu alımlarda gözler şimdi ise sonuçlara çevrildi. Peki, GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2025 || GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB, 4400 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar "GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, GSB personel alımı sonuçlarıyla ilgili tüm merak edilenler...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB, 4400 personel alımı sonuçlarının kesin açıklanma tarihini henüz paylaşmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimler incelendiğinde, başvuruların sona ermesinin ardından genellikle 2 ila 4 hafta içinde sonuçların duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle 2025 GSB personel alımı sonuçlarının da kısa süre içinde gsb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek

Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın

Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)

Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın

Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın

Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında:

  • GSB'nin resmi internet sitesine (gsb.gov.tr) giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.
  • Sorgulama ekranında asil ve yedek aday listelerine ulaşılabilecek.
  • Ayrıca SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması da öngörülüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2025 || GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz