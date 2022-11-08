GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama

KPSS PUANI DİKKATE ALINACAK!

Ankara'da düzenlenecek olan sözlü sınavlara katılabilmek için yapılan başvurular grup içerisinde aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların, başvuruları geçersiz sayılacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday mülakatlara davet edilecek. Alım yapılacak illere görselden ulaşabilirsiniz.