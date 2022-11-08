GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama

GSB personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. 14 Ekim'de sona eren başvuruların ardından adaylar GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 1200 kadın ve erkek yurt yönetim personeli alımı yapılacağı biliniyor. 2022 GSB personel alımı sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurularının üzerinden 25 günlük bir zaman geçti. Henüz personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK!
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurularında olduğu gibi sonuçlar da e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bakanlıktan sonuçlar ile ilgili duyuru geldiğinde adaylar e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapacak. Ardından sağ üst bölümde bulunan arama kısmında Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılarak güncel işlemlere ulaşarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.
KPSS PUANI DİKKATE ALINACAK!
Ankara'da düzenlenecek olan sözlü sınavlara katılabilmek için yapılan başvurular grup içerisinde aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların, başvuruları geçersiz sayılacak. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday mülakatlara davet edilecek. Alım yapılacak illere görselden ulaşabilirsiniz.