GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı: e-Devlet ile 2022 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuruları, 15 Eylül'de sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 4 bin 147 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. e-Devlet aracılığı ile başvurularını tamamlayan adaylar, GSB personel alımı başvuru sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte 2022 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.
İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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