Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere GSB 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. Bu açıklamayla beraber binlerce aday başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi birçok konuda detayları araştırmaya başladı. "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak, başvurular ne zaman yapılacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler...