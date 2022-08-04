Haberler Yaşam Haberleri GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 21:43 Son Güncelleme: 4.8.2022 21:43

GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Gelen son dakika haberine göre; Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 1017 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Detayların resmi gazete üzerinden adaylara duyurulacağı bildirilirken öte yandan “Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak, başvurular ne zaman yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan duyuruda başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı kaydedildi. Peki, GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak, başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

GSB’den sürekli işçi personel alımı müjdesi: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere GSB 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. Bu açıklamayla beraber binlerce aday başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi birçok konuda detayları araştırmaya başladı. "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak, başvurular ne zaman yapılacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler...

GSB BÜNYESİNE İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ!

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden personel alımı yapılacağı müjdesini şu sözlerle verdi;

"GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan ilk açıklamada başvuru tarihleri de netleşti. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

KURA ÇEKİMİ 31 AĞUSTOSTA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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GSB'den sürekli işçi (personel) alımı müjdesi: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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