GSS primi ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret 2023 ile Genel Sağlık Sigortası GSS primi hesaplama işlemleri başlayacak!

GSS primi nedir, nasıl ödenir, kimler öder gibi sorular gündemde yer alıyor. Asgari ücret 2023 rakamı ile değişmesi beklenen Genel Sağlık Sigortası da diğer kalemlerde olacağı gibi brüt rakama göre artış yaşayacak. Üniversite ve devlet hastanelerinde geçerli olan sigorta sistemi GSS primi ile değerlendiriliyor. Peki, GSS primi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…