Haberler Yaşam Haberleri GSS primi ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret 2023 ile Genel Sağlık Sigortası GSS primi hesaplama işlemleri başlayacak!
Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:39 Son Güncelleme: 20.12.2022 11:39

GSS primi ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret 2023 ile Genel Sağlık Sigortası GSS primi hesaplama işlemleri başlayacak!

Genel Sağlık Sigortası GSS vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan bir sistem. Asgari ücrete endeksli olarak değişiklik gösteren GSS primi sorgulanmaya başladı. Bugün 3. Toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni rakama karar verecek. GSS primi ne kadar olacak, kimler öder, nasıl ödenir gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2023 Ocak zammı ile değişmesi beklenen GSS primi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…

GSS primi ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret 2023 ile Genel Sağlık Sigortası GSS primi hesaplama işlemleri başlayacak!

GSS primi nedir, nasıl ödenir, kimler öder gibi sorular gündemde yer alıyor. Asgari ücret 2023 rakamı ile değişmesi beklenen Genel Sağlık Sigortası da diğer kalemlerde olacağı gibi brüt rakama göre artış yaşayacak. Üniversite ve devlet hastanelerinde geçerli olan sigorta sistemi GSS primi ile değerlendiriliyor. Peki, GSS primi ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…

GSS PRİMİ NE KADAR, KAÇ TL?

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarındadır. Bu nedenle 2022 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 195 TL olmuştu.

Henüz 2023 yılına ilişkin zam oranı belli olmadığından yeni prim tutarı bilinmiyor. Asgari ücret toplantısı ardından yeni rakamla birlikte GSS primi hesaplama işlemleri yapılacak.

GSS NEDİR?

Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

Genel Sağlık Sigortası vatandaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın sağlanır. Herkes 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak GSS kapsamına geçti.

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESTİ KAPSAMINDADIR?

Genel Sağlık Sigortası için gelir testi yapılıyor. Gelir testinde ilk bakılan şart sosyal güvencesi olup olmadığı. Bunu belirledikten sonra prim ödeyip ödemeyeceğini karara bağlayan testtir. Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren Türk Vatandaşları için gelir tespiti yapılmaktadır.

Başvuru yapan kişinin, aynı ev içinde yaşayan eşi, bekar çocuğu ile anne ve babası GSS gelir tespiti kapsamına alınmamaktadır.

Asgari ücret 2023 yeni GSS primi üzerinde etkili olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

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GSS primi ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret 2023 ile Genel Sağlık Sigortası GSS primi hesaplama işlemleri başlayacak!
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