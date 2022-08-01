Haberler Yaşam Haberleri GTA 5 Hileleri - GTA 5 Uçak, Araba, Para, Silah, Sınırsız Mermi, Ölümsüzlük Hileleri Ve Bilinmeyen Hile Kodları
Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:26 Son Güncelleme: 1.8.2022 13:26

GTA 5 Hileleri - GTA 5 Uçak, Araba, Para, Silah, Sınırsız Mermi, Ölümsüzlük Hileleri Ve Bilinmeyen Hile Kodları

Oyun dünyasının en popüler oyun serisi arasında yer alan Grand Theft Auto birçok oyuncu tarafından onlarca yıllardır ilgi görmektedir. Bu serinin yedinci oyunu olan Grand Theft Auto 5 ise ilk çıktığı günden beri birçok oyuncu tarafından büyük ilgi görmüş ve hala daha farklı modlarıyla oyuncular tarafından oynanmaktadır. Oyun içinde yer alan hikaye modunda yapılması ve bitirilmesi gereken görevler vardır ve oyundaki karakterler görevleri yaptıkça güç ve paraya sahip olmaktadırlar. Çoğu oyuncu bu tip oyunlarda para, silah, mermi, ölümsüzlük hileleri gibi birçok hileyi kullanmakta ya da bilmeyen oyuncular bunların ne olduğunu araştırmaktadır. Peki GTA 5 hileleri nelerdir? GTA 5’te uçak, araba, para, silah, sınırsız mermi, ölümsüzlük hileleri ve diğer bilinmeyen hileler nelerdir?

GTA 5 Hileleri - GTA 5 Uçak, Araba, Para, Silah, Sınırsız Mermi, Ölümsüzlük Hileleri Ve Bilinmeyen Hile Kodları

Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5 dünyanın en popüler oyunları arasında kendine kısa sürede yer bulmuştur. Oyun sadece bilgisayar için çıkmamıştır. XBOX, PS 3, PS 4 gibi oyun konsollarında da oynanabilmektedir. Oyuncular hikaye modunu bitirmek için verilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Bu görevler çoğu zaman zorlayıcı olsa da oyuncuların kullandığı hilelerle daha kolay hale getirilmektedir. Yazımızda bizler de GTA 5 Hileleri, GTA 5 Uçak, Araba, Para, Silah, Sınırsız Mermi, Ölümsüzlük Hileleri ve Bilinmeyen Hile Kodları gibi başlıklarla beraber bu hilelerin neler olduğunu sizlerle paylaşacağız. Yazımızı okumaya devam ederek hileler hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.

GTA 5 PC HİLELERİ

  • Hızlı Koşu: CATCHME
  • Hızlı Yüzme: GOTGILLS
  • Ağır Çekim: SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan: DEADEYE
  • Yönetmen Modu: JRTALENT
  • Sarhoş Modu: LIQUOR
  • Yetenek Sayacını Doldur: POWERUP
  • Süper Zıplama: HOPTOIT
  • Aranma Seviyesini Arttır: FUGITIVE
  • Gökyüzünden Aşağı Süzülme: SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt: FLOATER
  • Kayan Araçlar: SNOWDAY
  • Aranma Seviyesini Düşür: LAWYERUP
  • Havayı Değiştir: MAKEITRAIN

GTA 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma Hileleri

  • Patlayıcı Mermiler: HIGHEX
  • Patlayıcı Yumruklar: HOTHANDS
  • Silahlar: TOOLUP
  • Can & Zırh Doldur: TURTLE
  • Ateşli Mermiler: INCENDIARY
  • Paraşüt: SKYDIVE

GTA 5 Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri

  • StuPCJ-600 Motoru: ROCKET Uçağı: BARNSTORM
  • Sanchez Motoru: OFFROAD
  • Comet Arabası: COMET
  • Buzzard Saldırı Helikopteri: BUZZOFF
  • BMX Bisiklet: BANDIT
  • Çöp Kamyonu (Trashmaster): TRASHED
  • Duster Uçağı: FLYSPRAY
  • Limuzin (Limo): VINEWOOD
  • Golf Arabası: HOLEIN1
  • Rapid GT Arabası: RAPIDGT

GTA 5 Özel Araç Hileleri

  • Deniz Uçağı: EXTINCT
  • Denizaltı: BUBBLES
  • Duke O'Death Arabası: DEATHCAR

GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi

  • Ölümsüzlük (5 Dakika): PAINKILLER

GTA 5 PS3 ve PS4 HİLELERİ

  • Patlayıcı Mermi Hilesi – SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
  • Ateşli Mermi Hilesi – L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
  • Mega Yumruk Hilesi – SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
  • GTA 5 Paraşüt Hilesi – SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
  • GTA 5 Silah Şifresi – ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
  • Can ve Zırh Hilesi – DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

GTA 5 PS Araç Hileleri

  • RAPİD GT – R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
  • Limuzin Trevor – R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
  • Çöp Arabası – DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
  • Gta 5 Helikopter Hilesi – DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
  • Gta 5 Stunt Uçak Hilesi – DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
  • Duster Uçak – SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
  • Comet Araç – R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
  • Golf Arabası – DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
  • BMX – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
  • Sanchez – DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
  • PJC 800 (Motor) – R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

GTA 5 PS Silah ve Oyuncu Hileleri

  • Gta 5 Hava Durumu Değiştirme Hilesi – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
  • Sarhoş Modu – ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
  • Kayan Arabalar – ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
  • GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi – SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
  • Polisten Kurtulma – R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
  • GTA Polisi Peşine Takma Hilesi – R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Gta 5 Yerçekimi Hilesi – SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
  • SkyFall Hilesi – L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
  • Mega Zıplama Hilesi – L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X
  • Mega Yüzme Hilesi – SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
  • Mega Koşu Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
  • Ağır Çekim Cross – KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
  • Ağır Çekim Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
  • Yetenek Barını Doldur – X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X

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GTA 5 Hileleri - GTA 5 Uçak, Araba, Para, Silah, Sınırsız Mermi, Ölümsüzlük Hileleri Ve Bilinmeyen Hile Kodları
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