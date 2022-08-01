Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5 dünyanın en popüler oyunları arasında kendine kısa sürede yer bulmuştur. Oyun sadece bilgisayar için çıkmamıştır. XBOX, PS 3, PS 4 gibi oyun konsollarında da oynanabilmektedir. Oyuncular hikaye modunu bitirmek için verilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Bu görevler çoğu zaman zorlayıcı olsa da oyuncuların kullandığı hilelerle daha kolay hale getirilmektedir. Yazımızda bizler de GTA 5 Hileleri, GTA 5 Uçak, Araba, Para, Silah, Sınırsız Mermi, Ölümsüzlük Hileleri ve Bilinmeyen Hile Kodları gibi başlıklarla beraber bu hilelerin neler olduğunu sizlerle paylaşacağız. Yazımızı okumaya devam ederek hileler hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz.

GTA 5 PC HİLELERİ

Hızlı Koşu: CATCHME

CATCHME Hızlı Yüzme: GOTGILLS

GOTGILLS Ağır Çekim : SLOWMO

: SLOWMO Ağır Çekim Nişan: DEADEYE

DEADEYE Yönetmen Modu: JRTALENT

JRTALENT Sarhoş Modu: LIQUOR

LIQUOR Yetenek Sayacını Doldur: POWERUP

POWERUP Süper Zıplama: HOPTOIT

HOPTOIT Aranma Seviyesini Arttır: FUGITIVE

FUGITIVE Gökyüzünden Aşağı Süzülme: SKYFALL

SKYFALL Yerçekimini Azalt: FLOATER

FLOATER Kayan Araçlar: SNOWDAY

SNOWDAY Aranma Seviyesini Düşür: LAWYERUP

LAWYERUP Havayı Değiştir: MAKEITRAIN

GTA 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma Hileleri

Patlayıcı Mermiler: HIGHEX

HIGHEX Patlayıcı Yumruklar: HOTHANDS

HOTHANDS Silahlar: TOOLUP

TOOLUP Can & Zırh Doldur: TURTLE

TURTLE Ateşli Mermiler: INCENDIARY

INCENDIARY Paraşüt: SKYDIVE

GTA 5 Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri

StuPCJ-600 Motoru: ROCKET Uçağı: BARNSTORM

BARNSTORM Sanchez Motoru: OFFROAD

OFFROAD Comet Arabası: COMET

COMET Buzzard Saldırı Helikopteri: BUZZOFF

BUZZOFF BMX Bisiklet: BANDIT

BANDIT Çöp Kamyonu (Trashmaster): TRASHED

TRASHED Duster Uçağı: FLYSPRAY

FLYSPRAY Limuzin (Limo): VINEWOOD

VINEWOOD Golf Arabası: HOLEIN1

HOLEIN1 Rapid GT Arabası: RAPIDGT

GTA 5 Özel Araç Hileleri

Deniz Uçağı: EXTINCT

EXTINCT Denizaltı: BUBBLES

BUBBLES Duke O'Death Arabası: DEATHCAR

GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi

Ölümsüzlük (5 Dakika): PAINKILLER

GTA 5 PS3 ve PS4 HİLELERİ

Patlayıcı Mermi Hilesi – SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

– SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1 Ateşli Mermi Hilesi – L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

– L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1 Mega Yumruk Hilesi – SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

– SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2 GTA 5 Paraşüt Hilesi – SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1

– SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1 GTA 5 Silah Şifresi – ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

– ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1 Can ve Zırh Hilesi – DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

GTA 5 PS Araç Hileleri

RAPİD GT – R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

– R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2 Limuzin Trevor – R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

– R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Çöp Arabası – DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

– DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Gta 5 Helikopter Hilesi – DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

– DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Gta 5 Stunt Uçak Hilesi – DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN

– DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN Duster Uçak – SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

– SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1 Comet Araç – R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1

– R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1 Golf Arabası – DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

– DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X BMX – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

– SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2 Sanchez – DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

– DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1 PJC 800 (Motor) – R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

GTA 5 PS Silah ve Oyuncu Hileleri