GTA 5 Motor Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 San Andreas Motor Hilesi PC Kodu Var Mı?

Eğitim öğretim döneminin tatile girmesiyle bilgisayar başında oyunla geçirilen vakitlerin arttığı bugünlerde, oyun severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan GTA 5 San Andreas'te motor, araba gibi birçok aracı kullanmak mümkün. Bu araçları elde etmek için oyuncuların sıklıkla başvurduğu oyun hileleri ise sıkça araştırılmaktadır. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için, Gta 5 motor hilesi ve Gta 5 motor hilesi ps4 başlıkları hakkında bilgileri derleyip hazırladık. İşte ayrıntılar...

GTA 5 Motor Hilesi Nasıl Yapılır, PC ve PS4 Kodu Nedir?

Rockstar Games tarafından üretilen ve piyasaya sürülen GTA 5 San Andreas'i hem bilgisayarda hem de PlayStation'da oynamak mümkündür. Bu oyunda kullanıcılar motor, araba gibi pek çok araca sahip olabilirler. Bu oyunda en sınırlı sayıda bulunan hilelerden birisi de motor hilesidir, bu nedenle oyun severlerin de en sık araştırdığı hile kodlarının başında GTA 5 motor hilesi kodu gelmektedir. GTA 5 oyununda motor elde etmek için geçerli olan hileleri şöyle sıralayabiliriz;

Sanchez Motoru : OFFROAD

PCJ-600 Motosikleti: ROCKET

PC için geçerli olan bu hileleri PS4'de de elde etmek isteyenler ise şu adımları takip edebilirler;