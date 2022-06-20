GTA oynar gibi araba çaldılar, şoförü yolda bırakıp kaçtılar

Oto Hırısızlığı Büro Amirliği polisleri 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 18 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı 8 adrese yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin anahtarı üzerinde bulunan aracın şoför koltuğuna binerek hareket ettikleri, kamyonetin kasasındaki sürücüsünün içerde kaldığı görüldü. Bir kaç kilometre ilerledikten sonra kamyoneti durdurdukları görülen şüphelilerin kasada kalan kişiyi silah tehdidi ile aşağı indirdikleri ve hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Gasbettikleri araçla gittikleri bir başka mağazada ise kapıyı kırarak içeri giren hırsızların vitrinde bulunan eşyaları torbalara yükledikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların çaldıkları araçlardan 8 tanesi çeşitli tarihlerde ele geçirilip yasal sahiplerine teslim edildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etmesi üzerine yakalanan Baran Y.(20) , Ömer Y.(22), Adem E.(24) ve Azat Z.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.