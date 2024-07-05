GTÜ MARTEST, Ulusal Kimlik Kazandı: "Ulusal Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarı"

Gebze Teknik Üniversitesi'nin Afetlerle Başedebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi-MARTEST tarafından kurulan laboratuvar, afet zararlarının ve risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalar yapacak. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, laboratuvarın ülke genelinde önemli bir rol oynayacağını belirtti: "Laboratuvarın ülkemize, özellikle deprem ve diğer olası afetlere karşı toplumsal farkındalık ve dirençli kent yaşamı kavramını kazandırılması konusunda önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Ülkemizi acılara boğan afetlerin bilim ışığında çözüm önerilerine derhal kavuşması için tüm paydaşlarımız ile birlikte somut çalışmalar çıkarmaya başladık ve tüm gayretimizle devam edeceğiz. Ulusal Deprem ve Yapı Mühendisliği Laboratuvarı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

LABORATUVARI'NIN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Laboratuvar, Türkiye genelinde afet risklerinin azaltılması, depreme dayanıklı yapı stoku oluşturulması, ekonomik ve yeni yapım teknolojileriyle çözüm önerileri sunulması ve ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılması amacıyla çalışmalar yürütecek. Ayrıca, yapı teknolojisinin gelişiminde öncü rol oynayarak bina tasarımı ve yapı malzemeleri konusunda eğitim faaliyetleri ve iş birlikleri gerçekleştirecek.Laboratuvarda hâlihazırda Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı (JST) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından desteklenen SATREPS programı kapsamında "Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi" projesi devam etmektedir. Bu proje, afet etkilerini azaltmak ve ulusal ve uluslararası teknolojileri test etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

2025'TE FAALİYETE GEÇECEK

Temmuz 2023'te başlanan laboratuvar inşaatının 2024 yılının sonunda tamamlanması ve 2025 yılından itibaren faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bu laboratuvar, ülkemizde yapı teknolojisinin gelişiminde önemli bir merkez olmayı hedeflemektedir.