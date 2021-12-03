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Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:31 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:33

GTÜ’lü akademisyenlere TÜBA-GEBİP Ödülü

ABBAS ÇAKAR
GTÜ’lü akademisyenlere TÜBA-GEBİP Ödülü

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Gebze Teknik Üniversitesinde görev yapan 2 akademisyen de, yaptıkları çalışmalar ile kendi alanlarına ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP Ödülü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP Ödülü'nden (Bilimsel Telif Eser) oluşan "TÜBA Ödülleri" sahiplerini buldu. GTÜ akademisyenleri Prof. Dr. Yunus Zorlu ile Prof. Dr. Erchan Aptoula, TÜBA bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-GEBİP Ödülü'ne layık görüldü.

ÖZEL ÖNEME SAHİP

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Zorlu, Doğa Bilimleri alanında, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula ise Mühendislik Bilimleri alanında ödül almaya hak kazandı. Akademisyenlerin, diğer ödül almaya hak kazanan bilim insanları ileödüllerini 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alacağı öğrenildi.

TÜBA-GEBİP ÖDÜLÜ

TÜBA-GEBİP ödülü, doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor.

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GTÜ’lü akademisyenlere TÜBA-GEBİP Ödülü
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