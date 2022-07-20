Haberler Yaşam Haberleri Guatr İçin Hangi Bölüme Gidilir? Guatr Hastalığına Hangi Doktor Bakar?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:51 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:52

Guatr İçin Hangi Bölüme Gidilir? Guatr Hastalığına Hangi Doktor Bakar?

Guatr için hangi bölüme gidilir sorusu bu hastalığı yaşayan kişilerin bilmesi gereken konulardan biridir. Tiroit bezlerinin normali aşan bir büyüme göstermesi sonrasında oluşan bu hastalık birçok kişide görülebiliyor. Bu nedenle guatr hangi bölüm bakar sorusu hastalıktan yakınan kişilerin araştırdıkları arasında yer alıyor. Guatr hastalığına hangi doktor bakar sorusuna yanıt arıyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Guatr İçin Hangi Bölüme Gidilir? Guatr Hastalığına Hangi Doktor Bakar?

Guatr için hangi bölüme gidilir birçok kişinin araştırma yaptığı konulardan biridir. Tiroit bezlerinden kaynaklı olan bu hastalık kişilerin sağlık sistemi üzerinde oldukça olumsuz etkilere sahip. Bu nedenle guatr hangi bölüm bakar sorusuna detaylı bir yanıt vermek gerekir. Bu hastalıktan mustarip olan kişiler özel olarak ilgili bölüme gitmek durumundadır. Guatr hastalığına hangi doktor bakar sorusunun tüm yanıtları yazımızın devamında.

Guatr Hastalığına Bakan Bölüm Hangisi?

Guatr hastalığı dünya genelinde en fazla yaygınlık gösteren hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalığın en temel nedenleri arasında iyot eksikliği bulunuyor. Tiroit hormonu üretimi sırasında iyotun dengeli alınması oldukça önemli bir konu. İyot eksik alındığında tiroit hormonları salgılama yapamaz. Bu durum da birtakım problemler meydana getirir. Ortaya çıkan problemlerin başında ise Guatr gelir.

Guatr hastalığı şikayetleriniz bulunuyor ise başvurmanız gereken bölüm iç hastalıkları bölümüdür. Boyun altında beze oluşumu ya da halsizlik gibi durumlar meydana geldiğinde her zaman için iç hastalıklarına başvurulması gerekir. Bu bölüme başvurulduğunda birtakım testler yapılarak vücudun içinde bulunan iyot dengesine bakılır. Bunun yanında tiroit hormonu miktarı da ölçülür.

Guatr hastalığının önemli nedenlerinden birisi de hashimotodur. Böyle durumlarda bağışıklık sistemi kişinin tiroit bezlerini tahrip eder ve çalışamamasına neden olur. Bu durum da guatr hastalığına neden olur. Guatr hastalığı nodüllü ya da nodüllü olmayan şekilde ikiye ayrılır. Her iki durumda da hormon üretimi yetersiz durumdadır. Böyle durumlarda da kişilerin iç hastalıklarına başvurarak gerekli testleri yaptırmaları gerekir.

Guatr Hastalığına Hangi Doktor Bakar?

Guatr hastalığı ile ilgilenen doktorlar da uzman doktorlardır. Bu kişiler iç hastalıkları uzmanı olarak görev yaparlar. Bir diğer adı ile Dahiliye uzmanları ilgilenirler. Dahiliye bölümünde yer alan tüm doktorlardan guatr hastalığı konusunda hizmet ve bilgi alabilirsiniz. Teşhis koyma ve tedavi oluşturma gibi durumlarda sizlere bu kişiler yardımcı olur. Tedavi süreci birçok aşamadan meydana gelebilir. Bu süreçte kan değerleri ve nodüllerin huylarını hesaplamak ilk sırada gelen işlemlerdir. Hastalara uygulanan testler arasında şunlar yer alır:

  • Hormon testi
  • TiroidScan
  • Biyopsi
  • Ultrasonografi

Testleri uygun görüldüğünde yapılır. İç hastalıkları uzmanları bu testleri yaptırdıktan sonra guatr büyüklüğüne göre hastayı Endokrinoloji bölümüne gönderebilir.

Guatr İçin Hangi Bölümden Randevu Alınmalı?

Guatr yaygın görülen hastalıklardan olduğu için 40 yaş sonrasındaki kişilerin mutlaka ilgili bölümlerden randevu alarak test yaptırması gerekir. Bu tedaviler için ise ALO 182'yi arayarak bulunduğunuz şehirdeki bir hastaneden randevu oluşturabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak, ödenmeye başladı mı? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman verilecek?
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2 ve 4 YILLIK I 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları: ÖSYM tercih kılavuzu ile güncel TYT - AYT BÖLÜMLERİ:
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA || 2022 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları! 2022 ÖSYM tercih kılavuzu ile AÜ AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları
FETÖ’nün otobüsü kalkıyor, binmeyen kalmasın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Guatr İçin Hangi Bölüme Gidilir? Guatr Hastalığına Hangi Doktor Bakar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA