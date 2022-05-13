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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Gübre fabrikasında gaz faciası: 2 işçi öldü

Gübre fabrikasında gaz faciası: 2 işçi öldü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin maske ve özel kıyafetlerle girdikleri fabrika boşaltılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) hayatını kaybettiği belirlendi. Gazdan etkilenen diğer işçilere ambulanslarda müdahalede bulunulurken, 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Savcılık fabrikada inceleme başlattı.

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Gübre fabrikasında gaz faciası: 2 işçi öldü
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