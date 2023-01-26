Gübre içinde bulunan kadın cesediyle ilgili 4 kişi gözaltında

Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde zeytin bahçesi bulunan B.S ağaçlarını gübrelemek için gübre sipariş etti. Gelen gübreleri traktör kepçe ile ağaçlarının altına sermeye koyulan çiftçi, kepçenin bir cisme takılması üzerine kepçeyi durdurdu. Cismin bir insan cesedi olduğunu fark eden B.S durumu hemen Jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ile birlikte gelen Savcı ve özel bir ekip, yaptığı incelemelerin ardından çürümeye yüz tutmuş cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.