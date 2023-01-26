Gübre içinde bulunan kadın cesediyle ilgili 4 kişi gözaltında

Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde zeytin bahçesi bulunan B.S ağaçlarını gübrelemek için gübre sipariş etti. Gelen gübreleri traktör kepçe ile ağaçlarının altına sermeye koyulan çiftçi, kepçenin bir cisme takılması üzerine kepçeyi durdurdu. Cismin bir insan cesedi olduğunu fark eden B.S durumu hemen Jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ile birlikte gelen Savcı ve özel bir ekip, yaptığı incelemelerin ardından çürümeye yüz tutmuş cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında incelenen cesedin Suriye uyruklu 24 yaşında evli bir kadına ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda 4 kişiyi gözaltına aldı. Diğer yandan gübrelerin temin edildiği iş yerinin sahibi de ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü.
Gözaltına alınan kişilerin kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısından açıklanmadığı belirtilirken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi. bir kadına ait olduğu tespit edildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler devam ederken, çürümeye yüz tutmuş ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.