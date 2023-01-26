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Giriş Tarihi: 26.1.2023 15:17 Son Güncelleme: 26.1.2023 15:43

Gübre içinde bulunan kadın cesediyle ilgili 4 kişi gözaltında

Bursa'da bir çiftlikten sipariş ettiği hayvan gübresini zeytin bahçesine sermeye çalışan B.S isimli bir çiftçinin gübrelerin arasında bulduğu çürümüş kadın cesedi ile ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Kadının 24 yaşında ve Suriye uyruklu olduğu anlaşılırken cinayetin ise 2 ay önce işlendiği belirlendi.

REMZİ YILMAZ
Gübre içinde bulunan kadın cesediyle ilgili 4 kişi gözaltında

Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde zeytin bahçesi bulunan B.S ağaçlarını gübrelemek için gübre sipariş etti. Gelen gübreleri traktör kepçe ile ağaçlarının altına sermeye koyulan çiftçi, kepçenin bir cisme takılması üzerine kepçeyi durdurdu. Cismin bir insan cesedi olduğunu fark eden B.S durumu hemen Jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ile birlikte gelen Savcı ve özel bir ekip, yaptığı incelemelerin ardından çürümeye yüz tutmuş cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında incelenen cesedin Suriye uyruklu 24 yaşında evli bir kadına ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda 4 kişiyi gözaltına aldı. Diğer yandan gübrelerin temin edildiği iş yerinin sahibi de ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısından açıklanmadığı belirtilirken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi. bir kadına ait olduğu tespit edildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler devam ederken, çürümeye yüz tutmuş ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Gübre içinde bulunan kadın cesediyle ilgili 4 kişi gözaltında
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