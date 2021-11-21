Gübre yüklü traktör devrildi bir kişi yaşamını yitirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köye gübre götüren traktör bayır yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu traktörün römorkunda bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre Emine Avcının kullandığı gübre yüklü traktör, Safranbolu ilçesi Kehler köyünde yokuş çıkarken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün römorkunda bulunan 56 yaşındaki Adile Ertuğrul atlayarak yaralı kurtulurken 59 yaşındaki Şehriye Oral ise römorkun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayın duyulması üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Adile Ertuğrul'u Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Oral'ın cenazesi ise Safranbolu morguna kaldırıldı. Olay hakkında Jandarma soruşturma başlatırken, traktör sürücüsü Emine Avcı gözetim altına alındı.