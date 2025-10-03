Güçlü bakteriye virüs kokteyli

Bilim insanları, bulaşıcı hastalık tedavisinde önemli bir ilerleme kaydederek antibiyotiğe dirençli bakterilerle savaşmak için "virüs kokteyli" adını verdikleri bir karışım geliştirdi. Avustralya'nın Melbourne kentindeki Monash Üniversitesi ve The Alfred'den araştırmacılar, antibiyotiğe dirençli bakterilerle savaşmak için "bakteriyofaj" (faj) diye bilinen bakteriyel virüsleri kullanan bir ürün yarattı. Entelli-02 adlı tedavi, özellikle ciddi ve tedavisi zor enfeksiyonlardan sorumlu bakteri grubu Enterobacter cloacae kompleksini (ECC) hedef almak üzere tasarlanmış 5 faj içeren bir kokteyl. Nature Microbiology'de yayımlanan çalışmaya liderlik eden Profesör Jeremy J. Barr, "İlk kez yerel bir hastanede antibiyotiğe dirençli bakteriyel patojenine özel olarak, klinik kullanıma hazır bir faj tedavisi ürünü tasarlayıp geliştirdik" diyor.