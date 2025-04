Güçlü hafızaya sahip olmanın sırrı ‘kolin’de

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'deki haberde kolin hakkında detaylara yer verildi. ABD'nin New York eyaletindeki Brooklyn College'da sağlık ve beslenme bilimleri profesörü Xinyin Jiang, vücudumuzdaki her hücrenin kolin içerdiğini kaydetti. Haberde son zamanlarda birçok araştırmanın daha fazla kolin tüketmenin, bilişsel performansı artırmaktan dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu ve disleksi gibi nörogelişimsel bozukluklardan korunmaya kadar birçok güçlü etkisi olabileceğini gösterdiği aktarıldı. Kolin en çok kırmızı et, yumurta, balık, tavuk ve süt ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunuyor. Ancak yer fıstığı, barbunya, mantar ve brokoli gibi bazı bitkisel gıdalarda da var. Fakat hayvansal gıdalar genellikle daha yüksek kolin içeriyor.