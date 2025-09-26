Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye... Girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleri çığır açıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile "Girişimci Kadın Gücü" etkinliği Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde dün düzenlendi. Kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik mevcut çalışmalar, başarı hikâyeleri ve geleceğe dönük stratejilerin ele alınıldı. Girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların ana teması özetle güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye'nin oluşması oldu.

"KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNELİK BİR MERKEZİZ"

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan bir konuşma yaptı. Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ESKAR) desteklediği panelde ESKAR Başkanı Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, panel öncesi katılımcılara katıldıkları için teşekkür ederek "Kadının istihdamdan sosyal alana kadar engelli kadınların güçlendirilmesine kadar sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştiren bir merkeziz. Kadının güçlendirilmesine yönelik, kadın istihdamın artırılması ve karar alma mekanizmasında kadınların daha güçlü bir şekilde nasıl yer alacağını dinleyeceğiz" dedi.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TÜRKİYE

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise konuşmasında "Aile Bakanlığı olarak güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye hedefi ile kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi amacı ile kurumlar arası işbirliği protokolleri ile kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın girişimci sayısının artırılması hedefleniyor. 2024-2028 yıllarını kapsayan kadının güçlenmesi eylem planının kapsamında bu potansiyeli ortaya çıkaracak somut adımlar var. İş gücüne katılımını artırmak amacı ile kadın girişimciliğini ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek için kadınlara kapsamlı destekler sunuluyor. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye mottosu ile ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KADINLARA FIRSAT VERİLDİĞİNDE BAŞARILARA İMZA ATIYORLAR"

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin ise konuşmasında "2025 yılı kapsamında kadının güçlendirilmesine yönelik strateji belgesi eylem planı yayınlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu eylem planında kadınların güçlendirilmesine yönelik sosyal, kültürel, ekonomik anlamda güçlenmesine yönelik olarak yol haritası belirledi. Dolayısı ile bu yol haritası ile var olan çalışmalarımıza ivme kazandırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı sayın Cumhurbaşkanımız olarak aile yılı ilan edildi. Bu kadar çok önemli ailenin ve dolayısı ile kadının güçlendirilmesi için bir milat diyebiliriz. Bu kararla birlikte yürütülecek olan çalışmaların, Cumhurbaşkanlığı nezdinde sahiplendirildiğini ve takip edildiğini söyleyebiliriz. Kadının ve ailenin güçlendirilmesi için biz de somut adımlar atıyoruz. Kadın girişimciliği, kadınların güçlendirilmesi çok önemli. Kadın girişimcilere fırsat verildiğinde ve desteklendiğinde başarılara imza atıyorlar. Küreselleşen dünyada kadın girişimciliği de farklı bir noktaya geldi. Bu konuda vereceğimiz eğitimler ve çalışmalar önemli. Bu panelde verilecek bilgiler de çok kıymetli."

KADIN GİRİŞİMCİLERE VE KOOPERATİFLERE DESTEKLER ANLATILDI: "78 BİN KADIN İŞLETMESİNİ KURDU"

Ayrıca kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri de panelde söz alarak kadın girişimciliğine ilişkin katkılarını paylaştı. *Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) İstanbul İMES Müdürü Dr. Ertuğrul Çetinkaya: "Ülkemizde 4 milyon kobi var. Bunlar içerisinde 1 milyon 36 bin işletmeye 170 milyar tutarında destek verdik. 2 milyon 270 bin girişimciyi sertifikalandırdık. 78 bin kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işletmesini kurdu. Girişimci desteği kapsamında 187 bin işletmeye destek verdik. 50 milyar tutarında destek verdik. Sahada ziyaretler yapıyoruz. Kobilerin girişimcilerin yanında her zaman olmak arzusundayız. Girişimcilik eğitimleri de veriyoruz."

"SANAYİİDE KADINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu: "Kadınların nitelikli alanlarda güçlendirilmesi için 2019 yılında üç ana başlık belirledik. Kadın girişimcilik potansiyelini destekleyerek sürdürülebilir bir girişimci ekosistemi sağlamak istedik. Diğeri kadınların girişimcilik , istihdam ve yönetm gibi alanlarda daha fazla yer almasını sağlamak. Özellikle kadınları bir meslek sahibi yaparak üretime katılmasını sağlamak ve girişimci olmalarının yollarını açmak istedik. Diğeri ortak değerleri kamu, kurum ve kuruluşlarımızı ile birlikte işbirliği içinde çalışıyoruz. 2019 yılında 81 ilde bir harita belirledik. Sahaya inen projeler üretmek istedik. Sanayide kadın projesi, turizmde kadın projesi ve Türkiye'nin girişimci gücü kadın gibi alanlarda projeler ürettik. Sanayide kadın 2021'de başarılı oldu. Biz de sanayide, tarımda, teknolojide kadının gücü için projeler ürettik. Sanayide kadın olmak çok zor ama kadınların bu alanda nasıl güçlendirebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Sanayide kadın eli kapsamında kadınların desteklenmesi amacı ile İŞKUR ile çalışıyoruz."

"12 BİN KOOPERATİF VE 1 MİLYON 865 BİNE AŞKIN KOOPERATİF ORTAĞI VAR"

*Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatifleri Şubesi Şefi Meliha Öztürk: "Kadın kooperatiflerin kuruluş aşaması, 1163 sayılı kooperatifler kanunu mevzuatı ve alt mevzuatı kapsamında kuruluş aşaması ve KOKBİS bilgi sistemi, kadın kooperatiflerimizin Ticaret Bakanlığı'ndan almış olduğu destek ve kısa bazı mevzuatlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Kooperatifler farklı bakanlıklara bağlıdır; Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı şeklindedir. Ticaret Bakanlığı'nın görev alanında 34 farklı tipte 12 bin kooperatif ve 1 milyon 865 bine aşkın kooperatif ortağı bulunuyor. İlimizde 7 kooperatif üst birliği ve 27 farklı tipte kooperatif bulunuyor. Toplamda 506 kooperatifimiz bulunuyor. Ortak sayımız ilimizde 90 bin 427'dir. İlimizde 51 kadın kooperatifi bulunuyor. Kooperatifler kuruluşunda en az iki kişi olmalı, en az 100'er TL sermaye kurması ile bir araya geliyor ve MERSİS Sicil Sistemi üzerinden hazırlanan farklı sözleşmelerin, o ildeki ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş adı geçen kurucu ortaklar tarafından imzalanması suretiyle kurucu aşaması başlıyor."

"KADIN KOOPERATİFLERİ İÇİN E-TİCARET AVANTAJLI"

*Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Canan Binal Yılmaz: "2017 Hepsiburada Girişimci Kadınların Gücü Programı başlattı. Bu sene 8. seneyi kutluyoruz. Teknoloji ve ticari bilgiyi kadın girişimcileri ile paylaşıyoruz. Taşradaki kadın kooperatiflere sunduğumuz faydaları daha fazla kişiye ulaştırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol imzaladık. E-ticaret dünyada büyüyor, Türkiye'de de büyüyor. Toplam perakendenin yüzde 20'si e-ticarettir. Özellikle kadın kooperatifler için e-ticaret daha avantajlı oluyor. Esnek çalışma koşulları e-ticarette var. Bugün kooperatif markaların hepsi e-ticaretten çıkan markalardır. E-ticarette ürün satıldığında daha çok kişiye ulaşılabiliniyor ve markalar büyüye biliyor. Girişimci kadınlara farklı çözümler sunuyoruz; reklam çözümleri, e-ticaret global ve daha fazla müşteri imkânı oluyor. Girişimci kadınlara komisyon indirimi de sağlıyoruz."

"81 İLDE KABUL ETTİĞİMİZ PROJELERE YÜZDE 70 HİBE DESTEĞİ VAR. HİBENİN GERİ ÖDEMESİ YOK"

*Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İstanbul İrtibat Ofisi Uzmanı Burcu Sulucan: "Ülkemiz yatırımcının hayalini gerçeğe dönüştürüyor. IPARD III Programı ile Türkiye genelinde ilk kez 81 ilde 885 Euro'luk hibe ile üreten ellerin kırsalda destek veriyoruz. Program kapsamında kırsal altyapı tedbiri, danışmanlık tedbiri, yumurta işleme sektörü, üretici örgütlerinin kollektif yatırıma ilave hibe gibi destekler yer alıyor. TKDK, kadınların ve gençlerin gücünü üretime katmaya devam ediyor. TKDK ile kırsalda üretim geleceğe yatırımdır. Kurum olarak temel hedefimiz ülkemizde üretilen ürünlerin katma değerli ürün haline getirerek istihdam sağlamak ve bununla ülke ekonomisine katkı sağlamak. Şu an 81 ilde proje kabulü yapıyoruz. Yapımişi, inşaat, makine, ekipman, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarına yüzde 50 ila yüzde 70 arasında hibe desteğimiz var. Hibe veriyoruz, geri ödemesi yok. Harcamalarda vergi muafiyeti de mevcut. Besicilik, süt ve besi hayvancılığı, yumurta tavukçuluğu, tavuk, kırmızı ve beyaz et ürünlerinin işlenmesi, süt ürünlerinin işlenmesi, meyve sebze ürünlerinin işlenmesi ve bitkisel üretim, kırsal turizm, zanaatkarlık ve yenilebilir enerji, makine pakları, katma değer ürünler ve arıcılık gibi sektörleri destekliyoruz."