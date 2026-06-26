“Güçlü sanayi, güçlü Türkiye’nin temelidir”

AOSB olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin sanayisini şekillendiren projeler üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Sütcü, "Katılımcı yönetim anlayışımız, güçlü kurumsal yapımız ve ortak hedefler etrafında kenetlenen çalışma kültürümüz sayesinde bölgemize değer katmayı sürdürüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve sürdürülebilir büyüme alanlarında attığımız her adımda sanayicilerimizden aldığımız güç ve paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliği en önemli motivasyon kaynağımızdır" dedi.

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