Haberler Yaşam Haberleri Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?
Giriş Tarihi: 12.8.2022 21:25 Son Güncelleme: 12.8.2022 21:26

Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 12 Ağustos 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka’da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Maha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Ağustos 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

B- MÖ 288 (CEVAP)

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Guinnes Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?
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