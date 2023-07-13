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Giriş Tarihi: 13.7.2023 21:37 Son Güncelleme: 13.7.2023 21:37

Guinness Rekorlarlarına göre yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Guinness Rekorlarlarına göre yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Guinness Rekorlarlarına göre yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Guinness Rekorlarlarına göre yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Guinness Rekorlarlarına göre yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır?

A- 27 (CEVAP)
B- 33
C- 39
D- 45


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Guinness Rekorlarlarına göre yaşayan en yaşlı kedi olan Flossie kaç yaşındadır?
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