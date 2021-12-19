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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Gül buketini dolarlara sardırdı

Gül buketini dolarlara sardırdı
Kırşehirde çiçekçi Esra Büyükturan, Irak uyruklu müşterisinin 'Dolarlı gül buketi istiyorum' talebi karşısında şaşkına döndü. Büyükturan hazırladığı dolarlı çiçeği sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Büyükturan, "Müşterimiz geldi, eşine buket yaptırmak istediğini söyledikten sonra cebinden dolar çıkardı. Şaşkına döndüm. Dolarlarla buket istiyorum diyerek dolarları gül buketlerine tek tek sarmamızı istedi. Ortalama 11 bin lira değerinde 700 dolarlık buket hazırladıktan sonra buketlerin içine bir de altın hediye koyduk. 11 bin liralık buket hazırlayıp 100 lira kazandım" dedi.

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Gül buketini dolarlara sardırdı
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