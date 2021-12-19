Gül buketini dolarlara sardırdı

Kırşehirdeçiçekçi EsraBüyükturan, Irakuyruklu müşterisinin'Dolarlıgül buketi istiyorum'talebi karşısında şaşkına döndü.Büyükturan hazırladığı dolarlı çiçeğisosyal medyada paylaşınca gündemoldu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığınıbelirten Büyükturan, "Müşterimizgeldi, eşine buket yaptırmak istediğinisöyledikten sonra cebinden dolar çıkardı.Şaşkına döndüm. Dolarlarla buketistiyorum diyerek dolarları gül buketlerinetek tek sarmamızı istedi. Ortalama11 bin lira değerinde 700 dolarlık bukethazırladıktan sonra buketlerin içine bir dealtın hediye koyduk. 11 bin liralık bukethazırlayıp 100 lira kazandım" dedi.