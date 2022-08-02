Gül Masalı 6. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Gül Masalı 6. yeni bölüm izle

Gül Masalı dizisi 6. yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ATV canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler ise yoğun olarak "Gül Masalı 6. bölüm canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Gül Masalı 6. bölüm canlı izle linki ve özetten detaylar şöyle;
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Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.
Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.
Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.
Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.