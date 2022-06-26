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Giriş Tarihi: 26.6.2022 13:45

Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın çekildiği yerler ve mekanlar

Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın çekildiği yerler ve mekanlar

Gül Masalı dizisi geçtiğimiz hafta ATV’de yayın hayatına başladı. Bu akşam ikinci bölümü ekrana gelen dizinin çekildiği mekanlar izleyicinin beğenisini kazanırken; Gül Masalı nerede çekiliyor, hangi ilde ve ilçede geçiyor gibi sorular yanıt arıyor. ATV’nin yeni yaz dizisi Gül Masalı’nın çekildiği yerler ve mekanlar diziye ilişkin araştırmaların başında geliyor. Peki Gül Masalı dizisi nerede geçiyor? İşte merak edilen bu soruların yanıtı!

Gül Masalı ATV'nin yaz dizileri arasında yerini alırken diziye ilişkin araştırmalar hız kazandı. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Suat Sungur gibi oyuncuların yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken yapım; Gül Masalı nerede çekiliyor sorusuyla araştırmaların odağında yerini aldı. İşte ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın çekildiği yerler ve dizide geçen mekanlar…

GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gül masalı dizisinin çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek. Dizi, pazar akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI

Gül Masalı dizisi oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler yer alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİ KONUSU

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

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Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın çekildiği yerler ve mekanlar
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