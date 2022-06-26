Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın çekildiği yerler ve mekanlar

Gül Masalı ATV'nin yaz dizileri arasında yerini alırken diziye ilişkin araştırmalar hız kazandı. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Suat Sungur gibi oyuncuların yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken yapım; Gül Masalı nerede çekiliyor sorusuyla araştırmaların odağında yerini aldı. İşte ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın çekildiği yerler ve dizide geçen mekanlar…
GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gül masalı dizisinin çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek. Dizi, pazar akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
GÜL MASALI DİZİSİ OYUNCULARI
Gül Masalı dizisi oyuncuları arasında Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler yer alıyor.