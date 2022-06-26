Gül Masalı nerede çekiliyor? İşte ATV’nin yeni dizisi Gül Masalı’nın çekildiği yerler ve mekanlar

Gül Masalı ATV'nin yaz dizileri arasında yerini alırken diziye ilişkin araştırmalar hız kazandı. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Suat Sungur gibi oyuncuların yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken yapım; Gül Masalı nerede çekiliyor sorusuyla araştırmaların odağında yerini aldı. İşte ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı'nın çekildiği yerler ve dizide geçen mekanlar…