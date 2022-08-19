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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Gülay öğretmen tatilde de sınıfında

AA
Gülay öğretmen tatilde de sınıfında
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Yaman İlkokulu sınıf öğretmeni Gülay Evrensel, ikinci sınıf öğrencilerinin okuma yazmalarına destek olabilmek için yazın da haftanın iki günü kurs düzenliyor. Kısa bir tatilin ardından öğrencileri için kurs açmayı istediğini dile getiren Evrensel, öğrencilerin büyük bir bölümünün kursa katıldığını belirtti. Yaklaşık 5 haftadır kursa devam ettiklerini anlatan Evrensel, "Kursta öncelikle okuma yazma ağırlıklı olarak hikâye kitaplarını okuduk. Okuduklarımızı anlattık, sorucevap yaptık. Çok güzeldi, okumalar tekrar hatırlandı. Ben onları karneleri verdiğim günkü haline getirdim. Biraz teklemeler, unutmalar vardı" dedi.

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Gülay öğretmen tatilde de sınıfında
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