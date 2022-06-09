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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:18

Gülbahar Kaya'yı öldüren eşe, avukattan 'Ölüsüne bari saygısı olsun' tepkisi

Gülbahar Kaya’yı öldüren eşe, avukattan ’Ölüsüne bari saygısı olsun’ tepkisi

Samsun'da, eşi Gülbahar Kaya’yı (42) 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Baki Kaya (44) ile yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan annesi Zahide Kaya, 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan açılan davada hakim karşısına çıktı. Gülbahar Kaya'nın avukatı İlhan Ayrancı, Baki Kaya'nın aldatma iddialarına tepki göstererek, "Sanık, tahrik indirimi almaya yönelik akla hayale gelmeyecek iftiralar atıyor. Eşinin dirisine saygısı yoktu, ölüsüne bari olsun" dedi.

Olay, 1 Şubat günü akşam saatlerinde, Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti. İddiaya göre Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, gelinine, "Baki burada değil" diyerek kapıyı açmasını sağladı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı halde bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbahar Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baki Kaya ve ona yardım ettiği öne sürülen Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Baki Kaya, eşinin kendisini öldürmesi için tahrik ettiğini ve aldattığını öne sürdü. Annesi Zahide Kaya ise olay sırasında orada olmadığını, polislerin kendisinin yanına gelmesiyle olayı öğrendiğini iddia etti ancak tanıkların ifadeleri ile annenin olay sırasında orada olduğu belirtildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Gülbahar Kaya'nın avukatı İlhan Ayrancı, "Sanık Baki Kaya, tahrik indirimi almaya yönelik akla hayale gelmeyecek iftiralar atıyor. Eşinin dirisine saygısı yoktu, ölüsüne bari olsun. Biraz daha az ceza alırım ümidiyle iftiralar atıyor. Çirkin iftiralarının yalan beyanlar olduğu zaten apaçık ortada. Maktul ile sanık arasındaki WhatsApp mesaj kayıtlarında da zaten çirkin iftiralarının yalan olduğu görülüyor" dedi.

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Gülbahar Kaya'yı öldüren eşe, avukattan 'Ölüsüne bari saygısı olsun' tepkisi
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