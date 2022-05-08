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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Gülben Ergen sahnede bayıldı

ABBAS ÇAKAR
Gülben Ergen sahnede bayıldı
TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcı Gülben Ergen, henüz ikinci şarkısını söylerken dans ettiği sırada sendeleyerek düştü. Bir süre baygınlık geçiren sanatçı, görevlilerce ambulansa götürüldü.



Sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesinin ardından tekrar sahneye çıkan Ergen, "Arkadaşlar, şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum" dedi. Konsere devam ederken yeniden rahatsızlanan sanatçı, hastaneye kaldırıldı. Konser de sona erdi. Ergen'in tansiyon sorunu yaşadığı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Gülben Ergen sahnede bayıldı
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