Güle güle oturun

Zonguldak Devrek'e bağlı Çorak köyünde garajdan çevrilen tek göz odada kalan, mutfak ve tuvalet ihtiyaçlarını ise dışarıdaki bölmelerde gideren Kır ailesinin içinde bulunduğu zorluğa şahit olan hayırsever Çetin Saraçoğlu ve Aytekin Bükrü, yardım için harekete geçti. Yüzde 91 görme engelli baba Rasim ve eşi Feride Kır ile 3 çocuğun insani şartlarda yaşaması için "Bir Tuğla da Sen Koy" adı altında kampanya başlatan ikili, ilçedeki yakınlarını, esnafı ve yurt dışındaki arkadaşlarını iyilik hareketine dahil etti. Kır ailesi, yardımseverlerin bağışlarıyla iki yıl önce yapımına başlanan ve yaklaşık iki ay önce tamamlanan 120 metrekare büyüklüğündeki yeni yuvalarında yaşamaya başladı.Hayırsever Saraçoğlu, "Ellimizden geleni yapmaya karar verdik. Gurbetteki arkadaşlarımıza da telefon açtık. Sonra çalışmalara başladık. Allah'ın izniyle de bitirdik" diye konuştu. Saraçoğlu, ailenin engelli maaşıyla geçindiğini de sözlerine ekledi. Aytekin Bükrü de evin yapımında çalışanların ücret almadığını anlatarak, Bükrü, "Suları, elektrikleri, mutfakları yok. Karda, soğukta, yağmurda dışarıda lavaboda bulaşık yıkayıp orada yemek yapmak... Evin her tarafından soğuk giriyordu, küçük çocuklar var. Bu şekilde yaşamak zor. Biz de bunu gördüğümüz için elimizden geleni yaptık. Bazı eksikler var. Onları da tamamlayacağız. Devletimiz de yardımcı oluyor. Devrek'teki birkaç esnaf arkadaşımız da söz verdi" dedi. Baba Rasim Kır, "Odalar, kapılar dört dörtlük. Yapandan, vesile olandan Allah razı olsun. Eski evimizde ufak çocuğum tuvalete gitmeye korkuyordu" ifadesini kullandı.