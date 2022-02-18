Güler’i öldürülmekten ’uzaklaştırma kararı’ bile kurtaramadı

Çarşamba akşamı merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana gelen vahşette, resmi nikahlı evli eşinden 5 çocuğu bulunan Serdar Özgün uyuşturucu madde ticareti nedeniyle kocası cezaevine giren Güler Gül ile 20 yıl önce yaşamaya başladı. Çiftin evliliklerinden 5 çocukları dünyaya geldi.

Güler Gül, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1,5 ay kadar önce evi terk edip çocuklarla annesinin evine yerleşti. Kayınvalidesinin evine giden Serdar Özgün evin bahçesine çağırdığı Güler Gül'ü boyun bölgesinden vurup, öldürdü. Katil zanlısı hafif ticari araç ile kaçarken Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Yeni Toptancılar Gıda Sitesi içerisinde Suriye uyruklu Muhammet El Selimi'nin (25) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Arkasına bile bakmadan kaçmaya devam eden Özgün, Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Erenler Mahallesindeki saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.



UZAKLAŞTIRMA KARARI DA GÜLER'İ KURTARAMADI



Serdar Özgün'ün baskılarına ve tehditlerine dayanamayan Güler Gül, şikayette bulundu. Bunun üzerine Konya 1. Aile Mahkemesi tarafından 4 Şubat tarihinde Serdar Özgün hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi.





'KONUŞMAYA, ANLAŞMAYA GİTTİM'



Serdar Özgün ve olay yerine birlikte gittiği arkadaşı İbrahim Yaşar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Eşinin telefonunda daha önce bir erkek fotoğrafı gördüğünü ileri süren Özgün, "Güler evi boşaltıp çocuklarla annesinin yanına yerleşti. Daha sonra da uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü öğle saatlerinde iki küçük çocuğumu Güler'den aldım. Akşamda hem çocukları görmek hem Güler ile aramızdaki tatsızlığı bitirip, konuşmak hem de boşalttığımız evin elektrik, su faturası onun üzerineydi onları konuşmak için evlerine gittim. Güler'i bahçeye çağırdım. Ancak Güler ve annesi bana küfredip, hakaret etti. Bende yanımdaki silahı çıkartarak Güler'e ateş ettim. Daha önce Güler'in telefonunda bir erkek fotoğrafı görmüştüm. Kim olduğunu sorduğumda bana iş yerinden bir arkadaş olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.



Serdar Özgün, aracıyla vurduğu Suriyeli genci ise hatırlamadığını belirterek, "Olayın telaşıyla o kazayı hatırlamıyorum bile" diye konuştuğu öğrenildi. Yaralı gencinde hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.





Serdar Özgün ve arkadaşı İbrahim Yaşar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.