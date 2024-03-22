Gülhan’ın katili İstanbul’da yakalandı

Olay, 16 Mart sabah, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KATİL İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olayın ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirilği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin genç kızın eski erkek arkadaşı M.T. olduğu saptandı. Kayıplara karışan katil zanlının izi İstanbul'da tespit edildi.

Bunun üzerine Kocaeli Cinayet Büro Amirliği İstanbul'a giderek İstanbul polisi ile ortaklaşa operasyon düzenledi. Sultanbeyli'de saklandığı tespit edilen zanlı yakalındı. Yakalanan katil zanlısı sorgulanmak üzere Kocaeli'ne götürüldü.