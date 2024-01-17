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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Gülmek ve düzenli uyku kilo verdiriyor

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Gülmek ve düzenli uyku kilo verdiriyor
KiLO vermenin yolunun diyet ve spor yapmaktan geçtiği düşünülür. Ancak Şarkul Avsat'ta yer alan haberde uzmanların verdiği tavsiyeler sizi şaşırtabilir. "Güldüğünüzde vücut kasları kasılır'' diyen Kanadalı fitness antrenörü Michael Harmelin, sadece 10 ila 15 dakika gülmenin 40 kalori yaktırdığını belirtti. Ayrıca soğuk suyla duş almanın da kalori yaktırdığını ifade etti. Kanadalı beslenme uzmanı Priya Judd ise derin nefes almanın vücudun kalori depolamasını azalttığını belirtti. Fitness eğitmeni Anne Murray, iyi bir uykunun yağ yakımına yardımcı olduğunu söylerken beslenme uzmanı Carissa Karmali de kalori yakmanın en basit yollarından birinin, ayak parmaklarınızın üzerinde birkaç kez kalkıp inmek olduğunu ifade etti.

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Gülmek ve düzenli uyku kilo verdiriyor
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