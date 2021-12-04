Gülşah’tan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e: “Çok güzeliz di mi bakanım? Sizi çok seviyorum!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem portresini çizerek sosyal medya hesabından paylaşan engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı daha sonra Külliye'den davet almış, Erdoğan ile bir araya gelmişti.

GÜLŞAH, ADALET BAKANI GÜL'Ü DE ÇİZDİ!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kocaeli'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan portresini çizen engelli ressam olarak bilinen, şehrin Derince ilçesinde yaşayan Gülşah Yağmur Yazıcı'yı da (22) ziyaret eden Bakan Gül burada bir sürprizle karşılaştı. Yazıcı, çizdiği kara kalem portreyi Bakan Gül'e hediye etti.

GÜLŞAH İLE BAKAN GÜL TWİTTER'DA YAZIŞTI: "ÇOK GÜZELİZ Dİ Mİ BAKANIM?"

Gülşah bu ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından Bakan Gül ile birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşarak "Çok güzeliz di mi bakanım? @abdulhamitgul Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Gül ise Gülşah'ın Twitter paylaşımına anında cevap vererek, "Biz de seni çok seviyoruz Gülşah. Gülümsedikçe hep güzeliz" dedi.