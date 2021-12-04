Haberler Yaşam Haberleri Gülşah’tan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e: “Çok güzeliz di mi bakanım? Sizi çok seviyorum!"
Giriş Tarihi: 4.12.2021 00:45

Gülşah’tan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e: “Çok güzeliz di mi bakanım? Sizi çok seviyorum!"

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Gülşah’tan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e: “Çok güzeliz di mi bakanım? Sizi çok seviyorum!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kare kalem portresini çizerek sosyal medyada paylaşmasıyla bilinen engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı’yı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül evinde ziyaret edince bir sürprizle karşılaştı. Yazıcı, çizdiği kara kalem portreyi Bakan Gül'e hediye etti. Gülşah bu ziyaret sonrasında Twitter’dan Bakan Gül ile yan yana fotoğrafını paylaşarak “Çok güzeliz di mi bakanım? @abdulhamitgul Sizi çok seviyorum” dedi. Bakan Gül ise anında cevap verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem portresini çizerek sosyal medya hesabından paylaşan engelli ressam Gülşah Yağmur Yazıcı daha sonra Külliye'den davet almış, Erdoğan ile bir araya gelmişti.

GÜLŞAH, ADALET BAKANI GÜL'Ü DE ÇİZDİ!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kocaeli'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan portresini çizen engelli ressam olarak bilinen, şehrin Derince ilçesinde yaşayan Gülşah Yağmur Yazıcı'yı da (22) ziyaret eden Bakan Gül burada bir sürprizle karşılaştı. Yazıcı, çizdiği kara kalem portreyi Bakan Gül'e hediye etti.

GÜLŞAH İLE BAKAN GÜL TWİTTER'DA YAZIŞTI: "ÇOK GÜZELİZ Dİ Mİ BAKANIM?"

Gülşah bu ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından Bakan Gül ile birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşarak "Çok güzeliz di mi bakanım? @abdulhamitgul Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Gül ise Gülşah'ın Twitter paylaşımına anında cevap vererek, "Biz de seni çok seviyoruz Gülşah. Gülümsedikçe hep güzeliz" dedi.

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Gülşah’tan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e: “Çok güzeliz di mi bakanım? Sizi çok seviyorum!"
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