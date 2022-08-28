Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konser sırasında İmam Hatipliler için söylediği sözler bir anda gündemi değişti. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Gülşen olayının yankıları sürerken sarf ettiği sözler yüzünden soruşturma başlatılmıştı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi ve savcılık ifadesinin ardından Gülşen tutuklama talebiyle cezaevine gönderildi. İnternet kullanıcıları bu nedenle; "Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Gülşen olayı ile ilgili son bilgiler.
GÜLŞEN İMAM HATİPLİLERE NE DEDİ?
Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konser sırasında İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı.
Gülşen'in gülerek söylediği sözlere ise seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağdışı yaklaşıma tepki gösterdi.
GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?
Şarkıcı Gülşen hakkında sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında kolluk görevlilerine Gülşen'in mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi. Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alındı. Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan şarkıcının ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Savcılık ifadesinin ardından Gülşen, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de şarkıcının tutuklanmasına karar verip Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderdi.
Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.
TUTUKLANAN GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Gülşen İmam Hatip konuşması üzerine şunları söyledi;
"BENİ OMUZLARINIZDA TAŞIYIN" DEYİNCE
Gülşen, emniyette alınan ifadesinde, "Bana yöneltilen suçlamayı ve konuyu anladım. Soruşturma konusunda bana izahat yapıldı. Avukatlarım nezaretinde ifademi vermek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir olarak hatırladığım konserde bu konuşma geçmiştir. Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan "Miraç" isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır.
Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma bu diyalog, konserin hatırlamadığın bir aşamasında muhtemelen bir şarkı arasında miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince, bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir" dedi.
"BENİ ÇOK ÜZDÜ"
Ülkesini seven, fırsat eşitliğini inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçı olduğunu ifade eden şarkıcı, sosyal medyada yayınlanan görüntüsünün provokatif amaçlı yayınlandığını düşündüğünü söyledi.
"Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum" diyen Gülşen, "İmam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bir konuşma yapmadım. Ülkenin tüm değerlerini ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir şekilde gerçekleşmesi talihsizliktir.
Ben memleketimin bütünlüğünü din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım.
Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insan ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BANA İHTİYACI OLAN BİR ÇOCUĞUM VAR"
Gülşen, hakimlik sorgusunda ise şunları söyledi: "Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunduğu her an gelirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."