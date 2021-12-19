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Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:29 Son Güncelleme: 19.12.2021 11:29

Gülsüm Bilgiç'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

DHA
Gülsüm Bilgiç’i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Kan donduran olay Antalya Demre'de yaşanmıştı... Bir çocuk annesi Gülsüm Bilgiç'i (28) av tüfeğiyle vurup öldüren 9 yıllık eşi Metin Bilgiç (37), tutuklandı...

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine, av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Metin Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bilgiç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gülsüm Bilgiç'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.

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Gülsüm Bilgiç'i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!
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