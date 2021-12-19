Gülsüm Bilgiç’i öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine, av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.