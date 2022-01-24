Gülsüm ninenin özlemini Jandarma bitirdi

Gaziantep'te yoğun kar nedeniyle evinde çıkamayan 80 yaşındaki kadının, köyden şehir merkezine oğlunun evine gitmek isteğini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.
Oğuzeli ilçesinin kırsal Direkli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gülsüm Mercan (80), tek başına işlerini yapamayınca Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan oğlu Metin Mercan'ın evine gitmek istedi. Evden çıkamayan yaşlı kadının sorunu çözümü için köy muhtarı Gaziantep Valiliğini arayarak yardım talebinde bulundu.
Valiliğin yönlendirmesi üzerine Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülsüm Mercan'ı ilçe jandarma Komutanlığına getirdi. Burada bir süre ve jandarma ile birlikte yemek yiyen Gülsüm nine, jandarmanın haber vermesine üzerine komutanlık binasına gelen oğluyla birlikte Gaziantep'e gitti.
Mercan ailesi Gaziantep Valiliğine ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.