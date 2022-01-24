Haberler Yaşam Haberleri Gülsüm ninenin özlemini Jandarma bitirdi
Giriş Tarihi: 24.1.2022 11:50 Son Güncelleme: 24.1.2022 12:06

Gülsüm ninenin özlemini Jandarma bitirdi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gülsüm ninenin özlemini Jandarma bitirdi

Gaziantep’te bir köyde yaşayan 80 yaşındaki kadın, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi üzerine şehir merkezindeki oğlunun evine gelmek isteyince imdadına jandarma yetişti.

Gaziantep'te yoğun kar nedeniyle evinde çıkamayan 80 yaşındaki kadının, köyden şehir merkezine oğlunun evine gitmek isteğini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

Oğuzeli ilçesinin kırsal Direkli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gülsüm Mercan (80), tek başına işlerini yapamayınca Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan oğlu Metin Mercan'ın evine gitmek istedi. Evden çıkamayan yaşlı kadının sorunu çözümü için köy muhtarı Gaziantep Valiliğini arayarak yardım talebinde bulundu.

Valiliğin yönlendirmesi üzerine Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülsüm Mercan'ı ilçe jandarma Komutanlığına getirdi. Burada bir süre ve jandarma ile birlikte yemek yiyen Gülsüm nine, jandarmanın haber vermesine üzerine komutanlık binasına gelen oğluyla birlikte Gaziantep'e gitti.

Mercan ailesi Gaziantep Valiliğine ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik hayatını kaybetti! Hastaneden ilk açıklama
Gıda, sağlık, eğitimde KVD düşüyor! Doğrudan vatandaşın cebine yansıyacak
Sedef Kabaş'ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu'ndan sert açıklama
İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?
SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik dünyadaki son istediğini açıklamıştı…
Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı
Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile keyifli paylaşım! Baba-oğul aynı sahnede!
SON DAKİKA | BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi: Kesintiler sona erdi
Son dakika! Bolu Valisi kar yağışının boyutunu bu sözlerle anlattı: 1950 yılından beri en yoğun yağış
Son dakika haberi: Türkiye kara teslim oldu! İstanbul dahil birçok il ulaşıma kapandı! İşte ulaşıma kapalı yollar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülsüm ninenin özlemini Jandarma bitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA