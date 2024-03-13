Gültak, “Halkımızdan 5 yıl için daha vize alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi tarafından kurulan ve yüzlerce vatandaşın misafir olduğu iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Kur'an Tilaveti ile başlayan iftar buluşmasında, dualar okundu. İftar sonrasında Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Fasıl, Meddah, Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu, Gölge Oyunu ve Âşuk ile Maşuk' gösterimleri konukların büyük beğenisini topladı.

"Herkesi kucaklıyor, kimseyi ayrıştırmıyoruz"

Göreve gelince ilk önce Akdeniz'de barış, huzur ve kardeşlik iklimini hakim kıldıklarını belirten Başkan Gültak, "Oysa 2019 öncesinde Akdeniz'de bu kardeşlik havası yoktu. İnsanlar yan yana gelemiyordu, devamlı kavga gürültü vardı. Fakat artık kardeşlik havası var Akdeniz'de, Türk'ü ile Kürt'ü, Çerkez'i, Arap'ı ile Sünni'si ve Alevi'si ile herkes yan yana. Çünkü biz, herkesi kucaklıyoruz, hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Herkesin ve her kesimin belediye başkanı olduk" diye konuştu.

"Barışın, kardeşliğin ve hizmetlerin sürmesi için 5 yıllık vize istiyoruz"

Başkan Gültak, geçmiş yöneticilerin Akdeniz'e hizmet vermediğini, ne proje ürettiklerini ne de kalıcı eserler bırakmadıklarını söyledi. İlçenin ve vatandaşların hayatın her alanında ihmal edildiğini belirten Gültak, "Ne kadınlara, ne de gençlere yönelik hizmet ve projeler üretmediler. Biz ise gençlerimiz için etüt merkezleri açarak ders çalışma ve sınava hazırlanma olanaklarını arttırdık. Kadınlar için kültür ve sanat evlerini açtık, ayrıca muhtarlarımızla birlikte kadınlar için geziler düzenledik. Bunların hiç biri daha önceki yönetimlerde olmadı. Bu arkadaşlarımızın projeleri de yok. Ne kentsel dönüşüm, ne imar, ne gençlik, ne kadınlarla ilgili hiçbir projeleri yok. Bir 5 yıl daha sizlerden vize istiyoruz. Barışın devam etmesi için, kardeşliğin, huzurun sürmesi için, kadınlara ve gençlere yönelik projelerin devamı için. İnşallah o vizeyi sizlerden aldıktan sonra kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.