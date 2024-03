Gültak, "Hayal bile edilemeyecek hizmet ve projeleri bir döneme sığdırdık"

Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçenin kayıp 30 yılını 5 yılda telafi ettiklerini ve ayırım yapmadan herkese eşit hizmet verdiklerini belirterek, "Birilerinin hayalini dahi kuramadığı hizmet, proje ve yatırımları sadece bir dönemde insanlarımıza kazandırdık. Hiç kimse merak etmesin, hizmet atağımız yeni dönemde de kesintisiz devam edecek. Halkımızın desteğini alarak Akdeniz'i hak ettiği, layık olduğu seviyeye hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Başkan Gültak, seçim kampanyası kapsamında, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir'in de eşlik ettiği esnaf ziyaretlerinde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde destek isteyerek, bu seçimin kritik bir seçim olduğunu söyledi.

Kendilerinin göreve gelmesiyle birlikte Akdeniz'e huzur, barış ve kardeşliğin geldiğini belirten Başkan Gültak, "Akdeniz'de 5 yıldır kargaşa yok, kavga yok, huzursuzluk yok. Artık kimse kimseyi sen Kürt'sün, sen Türk'sün, Sen Arap'sın, sen Alevisin, sen Sünni'sin diye ayırmıyor. Herkes kardeşçe yaşıyor. Biz göreve gelir gelmez ilk yaptığımız iş huzuru, barışı ve kardeşliği getirmek oldu. Ben, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin ve her kesimin belediye başkanı olduğumu düşünüyorum. Her mahallemize, her vatandaşımıza eşit hizmet götürdük. Bu huzur ortamını bozmayalım. Şimdi yine diyoruz. Yaptığımız projeler devam edecek elbette ama ben huzurun, barışın ve kardeşliğin teminatı olacağım. Bu huzur ortamının devam etmesini istiyorsanız lütfen bizlere destek verin. Yoksa Akdeniz eski günlerine döner, vatandaşlarımız yine sıkıntı çekmeye başlar. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Çünkü huzurunuz yoksa hiçbir şeyin de önemi olmaz" diye konuştu.

"Vatandaşa hizmet için deli de olurum"

Başkan Gültak, yeni dönemde kentsel dönüşüm projelerinin de devam edeceğini belirterek, "Göreve geldikten sonra, 'Çay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapacağım' dedim. Bana o dönemlerde 'Sen deli misin? Çay Mahallesinde kentsel dönüşümü nasıl yapacaksın?' dediler. Ben de onlara, 'işin ucunda vatandaşa hizmet varsa ben deli olurum' dedim. Projeyi hazırladık ve yapımına başladık. Şimdi 500 konut, alt yapısıyla, doğalgazıyla, internet alt yapısıyla, yeşil alanıyla bitti ve vatandaşlarımız oturuyor. O evleri gören vatandaşlarımız bizlere artık 'Ne zaman bize de konut yapacaksınız?' diye soruyor. İşte Bahçe Mahallesi'nde de 500 konutun yapımı bitmek üzere, 2-3 ay içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Gültak, "Özetle, Akdeniz dönüşüyor, büyüyor, güzelleşiyor. Akdeniz artık kavgayla, olaylarla değil sanatla, sporla, kültürle, kentsel dönüşümlerle anılıyor. Akdeniz'in kayıp 30 yılını 5 yılda telafi ettik. Birilerinin hayalini dahi kuramadığı hizmet, proje ve yatırımları sadece bir dönemde insanlarımıza kazandırdık. Hiç kimse merak etmesin. Hizmet atağımız yeni dönemde de kesintisiz devam edecek. Halkımızın da desteğini alarak Akdeniz'i hak ettiği, layık olduğu seviyeye hep birlikte taşıyacağız. Bu yüzden herkesin desteğini istiyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, her zaman olduğu gibi küçük çocukları da unutmadı, hediyelerle minikleri sevindirdi.