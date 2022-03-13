Gültekin cinayetinde Mertcan Avcı düğümü çözüldü

Muğla'da boğulduktan sonra, cesedi varilde yakılarak öldürülen Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada yeni gelişme. Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık Mertcan Avcı, tutukluk kararına itirazda bulunmuştu. Mahkeme, sanık Avcı'nın bu itirazını reddederek tutuklu halinin devamına karar vermişti.

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETMİŞTİ

Dosya birleştirme talebiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame tanzim edilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini kabul etmemişti. Mahkeme, Pınar Gültekin'in ölüm zamanın tam olarak tespit edilemediği için iddianameyi iade etmişti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ ETTİ

Adli Tıp Raporuna göre Pınar Gültekin'in dokularının tamamı yandığı için ölüm zamanı tespit edilememişti. Bu yüzden ölüm sebebi olarak Gültekin'in yaşarken diri diri yakılmasını gerekçe gösteren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin iade kararına itiraz etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Mertcan Avcı'nın cinayet saatine yakın zamanda olay yerinde bulunduğu ve eylem üzerinde ortak hakimiyeti olduğunu itiraza gerekçe olarak göstermişti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, iade kararını kaldırıldı.

HUKUKİ MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK

Gültekin Ailesinin Avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir, "Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianamenin iadesine ilişkin kararı açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdi. Bu karara müvekkil aile de biz de anlam verememiştik. Mahkeme aşamasında Adli Tip kurumunun tanzim ettiği raporlar ile Pınar Gültekin'in canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürüldüğü, henüz hayattayken diri diri yakildığı, bütün dokularının yanması nedeniyle ölüm zamanının tam olarak tespit edilemediği net bir şekilde mütalaa edilmisti. Dosyada mübrez 3 adli tıp kurumu raporuna ve yeni delillere göre ölüm nedeninin diri diri yakma, ölüm zamaninin ise tespit edilemediği gerçegi karşisinda, yeni delilin ne olduğu ve ölüm zamaninin tespit edilmesi gerektigine dair gerekçelerle iddianamenin iadesi açıkça hukuki garabet mahiyetinde idi. Bu nedenle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Bu surette Mertcan Avci hakkında canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan ötürü ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli iddianamenin kabulüne karar verilmişir. Bu sanık bakımından da yargılama baslayacaktir. Yargılamayı yapan Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin yargılamanin başından beri verdiği kararlar, ara kararları ve yaklaşımı nedeniyle tarafımızca mahkemenin tarafsızlığına halel gelmiş olması hasebiyle reddi hakim talep edilmiştir. Bu taleplerimiz her seferinde gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir. Nihayetinde son olarak verilen ve üst numarali mahkemece kaldirilan iddianamenin iadesi kararı da bu şüphelerimizi haklı çıkarmıştır. Müvekkillerde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin tarafsiz olmadığına dair yerleşik bir kanaat hasıl olmuştur. Bu mahkemeden adalet çıkmayacağı aşikardır. Daha önce bunu müteaddit defalar ifade etmiştik, bu kere tarihe not düşmek için burada tekrar ifade etmek istiyoruz. Bu mahkemeden adalet çıkmaz. Maddi gerçegin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hukuki mücadelemiz bundan sonra da sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.