Haberler Yaşam Haberleri Gültekin davasında flaş gelişme! Sanık Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet istemi
Giriş Tarihi: 24.1.2022 17:54 Son Güncelleme: 24.1.2022 18:01

Gültekin davasında flaş gelişme! Sanık Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Gültekin davasında flaş gelişme! Sanık Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Muğla’da katil zanlısı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin davasında flaş gelişme.  Ek adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Buna göre Gültekin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, Pınar’ın canlıyken yakıldığının bir kez daha sabitlendiğini bildirdi. Ayrıca Pınar’ın mevcut verilerle ölüm zamanının bilinemediği belirtildi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Dava hakkındaki delil, raporlar, sanık Avcı’nın savunması ve tanıkların beyanları, tüm dosya kapsamında göz önüne alınarak, Avcı’nın Pınar Gültekin ile ilişkisi bulunduğu, çevresinden gizlediği ve cesedini yaktığı ve deliler dikkate alındığında canlıyken yakıldığının da sabit olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı’nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 9'uncu duruşması başladı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da katıldı. Duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek suç delilerini gizlediği ve ortadan kaldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır bulundu.

CANLIYKEN YAKILMIŞ

Duruşmada adli tıp ek raporunun mahkemeye ulaştığı açıklandı. Buna göre Gültekin'nin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, Pınar'ın canlıyken yakıldığının bir kez daha sabitlendiğini bildirdi. Adli tıp raporunda Pınar'ın canlıyken yangına maruz kaldığı oy birliğiyle sabitlendi. Gültekin'in canavarca hisle öldürlüğü belirtildi.

ÖLÜM ZAMANI BİLİNMİYOR


Ayrıca, ölümden sonra geçen sürenin belirlenmesinde kullanılan postmortem değişimlerin ileri derecede yanma ve doku kayıpları nedeniyle değerlendirilemediği, mevcut verilerle kişinin ölüm zamanının bilinemediği belirtildi.

HER ŞEY ORTADA DOSYA SAVCILIĞA VERİLSİN


Gültekin'in avukatı Kübra Deniz Çelik, "Her şey açıkken davayı uzatmak adına bir şeyler yapılıyor. Adli tıp raporlarına diri diri yakılma var, canavarca hisle öldürme var. Mütalaa için savcılığa verilmesini talep ediyoruz. Tek başına işlenen bir cinayet olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple tutuksuz yargılanan diğer sanıkların tutuklanmalarını talep ediyoruz. Dosyanın savcılığa verilmesini talep ediyoruz" dedi. Katil zanlısı Avcı'nın avukatları adli tıp raporunun net olmadığından dolayı kabul etmediklerini belirtti. Bir kez daha Pınar'ın WhatsApp yazışmaları istendi. Bu sayede iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağı bildirildi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Sanık Avcı'nın avukatlarının WhatsApp yazışmalarının ve adli tıp raporunun yeninden istenmesi talebi reddedildi. Mahkeme, gelen adli tıp raporunu sanık avukatlarının incelemesi için saat 17.00'a kadar süre verdi. Sanık Avcı'nın avukatları, raporun gerekçe ve sonuç kısmı birbirini tutmadığı ve esas alınabilecek nitelikte olmadığı için yeniden ek rapor talep etti.


AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ


Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Dava hakkındaki delil, raporları, sanık Avcı'nın savunması ve tanıkların beyanları tüm dosya kapsamında göz önüne alınarak, Avcı'nın, Pınar Gültekin ile ilişkisinin bulunduğu, çevresinden gizlediği ve cesedini yaktığı ve deliler dikkate alındığında canlıyken yakıldığının sabit olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Diğer sanıkların üzerine atılı suçlardan ilgili kanunlar çerçevesinde ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

MÜTALAAYI KABUL ETMEDİ


Sanık Avcı ve diğer sanıklar üzerlerine atılı suçları ve mütalaayı kabul etmeyerek ek savunma için süre talep etti. Mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluk halinin devamına, sanıklara ve sanık müdafilerine mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için gelecek celseye kadar süre verilmesine, adli tıp raporuna da beyanda bulunmasına, tutuksuz sanıkların tutuklanması talebinin reddine hükmetti. Mahkeme, sanık Avcı ve müdafilerinin adli tıp kurumundan ve başka hastanelerden rapor aldırılması ve WhatsApp yazışmaları taleplerinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 14 Şubat saat 14.00'a ertelendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik neden öldü! Hastaneden açıklama
SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik son isteğini açıklamıştı…
Sedef Kabaş'ın çirkin hakaretiyle ilgili İstanbul Barosu'ndan sert açıklama
İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?
Gıda, sağlık, eğitimde KVD düşüyor! Doğrudan vatandaşın cebine yansıyacak
SON DAKİKA HABERİ: Cüneyt Arkın canlı yayında Fatma Girik'i anlatırken fenalaştı: Fatma'm bekle beni orda, bekle, geliyorum
Özcan Deniz'den oğlu Kuzey ile keyifli paylaşım! Baba-oğul aynı sahnede!
Avrupa’nın göbeğinde iğrenç çocuk ticareti! İstismar için İngiltere’ye satılıyorlar!
Türkiye'nin bu hamleleri sıkıntıları tarihe gömdü! Muhalefetin doğal gaz yalanı yine tutmadı
SON DAKİKA | BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi: Kesintiler sona erdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Gültekin davasında flaş gelişme! Sanık Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA