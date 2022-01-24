Gültekin davasında flaş gelişme! Sanık Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davanın 9'uncu duruşması başladı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ile Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da katıldı. Duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek suç delilerini gizlediği ve ortadan kaldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır bulundu.

CANLIYKEN YAKILMIŞ

Duruşmada adli tıp ek raporunun mahkemeye ulaştığı açıklandı. Buna göre Gültekin'nin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, Pınar'ın canlıyken yakıldığının bir kez daha sabitlendiğini bildirdi. Adli tıp raporunda Pınar'ın canlıyken yangına maruz kaldığı oy birliğiyle sabitlendi. Gültekin'in canavarca hisle öldürlüğü belirtildi.

ÖLÜM ZAMANI BİLİNMİYOR



Ayrıca, ölümden sonra geçen sürenin belirlenmesinde kullanılan postmortem değişimlerin ileri derecede yanma ve doku kayıpları nedeniyle değerlendirilemediği, mevcut verilerle kişinin ölüm zamanının bilinemediği belirtildi.

HER ŞEY ORTADA DOSYA SAVCILIĞA VERİLSİN



Gültekin'in avukatı Kübra Deniz Çelik, "Her şey açıkken davayı uzatmak adına bir şeyler yapılıyor. Adli tıp raporlarına diri diri yakılma var, canavarca hisle öldürme var. Mütalaa için savcılığa verilmesini talep ediyoruz. Tek başına işlenen bir cinayet olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple tutuksuz yargılanan diğer sanıkların tutuklanmalarını talep ediyoruz. Dosyanın savcılığa verilmesini talep ediyoruz" dedi. Katil zanlısı Avcı'nın avukatları adli tıp raporunun net olmadığından dolayı kabul etmediklerini belirtti. Bir kez daha Pınar'ın WhatsApp yazışmaları istendi. Bu sayede iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağı bildirildi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Sanık Avcı'nın avukatlarının WhatsApp yazışmalarının ve adli tıp raporunun yeninden istenmesi talebi reddedildi. Mahkeme, gelen adli tıp raporunu sanık avukatlarının incelemesi için saat 17.00'a kadar süre verdi. Sanık Avcı'nın avukatları, raporun gerekçe ve sonuç kısmı birbirini tutmadığı ve esas alınabilecek nitelikte olmadığı için yeniden ek rapor talep etti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Dava hakkındaki delil, raporları, sanık Avcı'nın savunması ve tanıkların beyanları tüm dosya kapsamında göz önüne alınarak, Avcı'nın, Pınar Gültekin ile ilişkisinin bulunduğu, çevresinden gizlediği ve cesedini yaktığı ve deliler dikkate alındığında canlıyken yakıldığının sabit olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Diğer sanıkların üzerine atılı suçlardan ilgili kanunlar çerçevesinde ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

MÜTALAAYI KABUL ETMEDİ



Sanık Avcı ve diğer sanıklar üzerlerine atılı suçları ve mütalaayı kabul etmeyerek ek savunma için süre talep etti. Mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluk halinin devamına, sanıklara ve sanık müdafilerine mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için gelecek celseye kadar süre verilmesine, adli tıp raporuna da beyanda bulunmasına, tutuksuz sanıkların tutuklanması talebinin reddine hükmetti. Mahkeme, sanık Avcı ve müdafilerinin adli tıp kurumundan ve başka hastanelerden rapor aldırılması ve WhatsApp yazışmaları taleplerinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 14 Şubat saat 14.00'a ertelendi.