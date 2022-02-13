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Giriş Tarihi: 13.2.2022 11:46 Son Güncelleme: 13.2.2022 12:03

Gültekin davasında karar çıkacak mı?

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Gültekin davasında karar çıkacak mı?

Muğla’da katil zanlısı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin davasında 10’uncu duruşma yarın görülecek. Önceki celsede ek adli tıp raporuna Pınar Gültekin’in canlıyken yakıldığı sabitlenmişti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Avcı’nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemişti. Avcı’nın avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapacak. Davanın 10’uncu duruşmasında karar çıkacak mı merakla bekleniyor.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'uncu celsede, adli tıp ek raporunun mahkemeye ulaştığı açıklanmıştı. Buna göre Gültekin'in canlıyken yakıldığının bir kez daha sabitlenmişti. Gültekin'in canavarca hisle öldürdüğü belirtilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını vermişti. Dava hakkındaki delil, raporlar, sanık Avcı'nın savunması ve tanıkların beyanları tüm dosya kapsamı göz önüne alınarak, Avcı'nın Pınar Gültekin'le ilişkisi bulunduğu, çevresinden gizlediği ve deliler dikkate alındığında canlıyken yakıldığının sabit olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemişti. Diğer sanıkların üzerine atılı suçlardan ilgili kanunlar çerçevesinde ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmişti.

KARAR ÇIKACAK MI?

Mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluk halinin devamına, sanıklara ve sanık müdafilerine mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetmişti. Davanın 10'uncu celsesinde, Avcı'nın avukatları mütalaaya ilişkin savunmalarını yapacak. 14 Şubat Pazartesi saat 14.00'da başlayacak duruşmada, karar çıkacak mı merakla bekleniyor.

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Gültekin davasında karar çıkacak mı?
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