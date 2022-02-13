Gültekin davasında karar çıkacak mı?

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'uncu celsede, adli tıp ek raporunun mahkemeye ulaştığı açıklanmıştı. Buna göre Gültekin'in canlıyken yakıldığının bir kez daha sabitlenmişti. Gültekin'in canavarca hisle öldürdüğü belirtilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını vermişti. Dava hakkındaki delil, raporlar, sanık Avcı'nın savunması ve tanıkların beyanları tüm dosya kapsamı göz önüne alınarak, Avcı'nın Pınar Gültekin'le ilişkisi bulunduğu, çevresinden gizlediği ve deliler dikkate alındığında canlıyken yakıldığının sabit olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istemişti. Diğer sanıkların üzerine atılı suçlardan ilgili kanunlar çerçevesinde ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmişti.

KARAR ÇIKACAK MI?

Mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluk halinin devamına, sanıklara ve sanık müdafilerine mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetmişti. Davanın 10'uncu celsesinde, Avcı'nın avukatları mütalaaya ilişkin savunmalarını yapacak. 14 Şubat Pazartesi saat 14.00'da başlayacak duruşmada, karar çıkacak mı merakla bekleniyor.