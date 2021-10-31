Gültekin davasının 7. duruşması yarın görülecek

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasının 7'nci duruşması görülecek. 27 Eylül tarihinde yapılan 6'ıncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın sanık olarak savunmaları alındı.

Birleşen dosyada suçtan zarar gören Pınar Gültekin'nin annesi ve babası şüphelilerden şikayetçi oldu ve katılmalarına karar verildi. Mahkeme heyeti diğer 4 sanığın çapraz sorgu ile ifadeleri alındı. Gültekin davasının 7'nci duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.