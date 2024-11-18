Gülümsemek daha yaşlı gösteriyor

Londra'da bulunan Western Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, gülümsemenin insanları daha yaşlı gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmada katılımcılara gülen, şaşıran ve hiçbir duygu belirtmeyen kadın yüzleri gösterilerek yaş tahmini yapmaları istendi. Gülerek poz verenlerin yaşlı, şaşkın yüz ifadesine sahip olanların ise genç ve dinamik gözüktüğü belirlendi. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fırat Özer, "Gülümseme esnasında gözümüzün dış kısmında yer alan kırışıklıklar yaşça daha büyük göstermemize neden olabilir. Mimiklerden kaynaklı oluşan çizgiler birkaç yaş daha büyük gösterebilir.Çalışmada, 60 yaş altında gülümseme ile insanlar mimiksiz duruma göre daha yaşlı gözükmüşler. Ancak 60 yaşından sonra ise fark bulamamışlar. Bunun sebebi, belirli yaşlardan sonra yüzümüzde kırışıklık ve çizgilerin oturmuş ve sabit olmasıdır. Bu nedenle mimikli ya da mimiksiz fotoğraflarda belirgin fark olmuyor. Yaşlanmayla 3 temel değişiklik meydana gelir. Kırışıklık artar, sarkma artar ve lekeler artar" ifadelerini kullandı. Güzellik Uzmanı Estetik Koçu Emsal Doğan ise, "Tebessüm eden biri yüz kaslarını kullandığından yüzdeki çizgiler derinleşerek daha yaşlı gösterir. Tebessüm ettiğimizde ilk çizgilerimiz göz çevresindedir. Bunu takip eden alın ve ağız kenarında devam eder. Yüz mimiklerini kullanmayan ve daha sabit olan kişiler yüz kasları çalışmadığı için daha genç görünür. Genç görünmek için sadece mimik kullanmamak yeterli gelmeyebilir. Bol su tüketmek, sağlıklı beslenmek ve ekran karşısında geçirilen süreye de dikkat etmek önemli" dedi.