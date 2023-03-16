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Giriş Tarihi: 16.3.2023 10:27 Son Güncelleme: 16.3.2023 10:45

Gülüşün hiç solmasın hocam! Sizi kurtaramadık özür dileriz

Adana'da asrın felaketinde Alpargün Apartmanının yıkılması sonucu enkazda kalarak hayatını kaybeden Şehit Fatih Yeniay Anadolulu Lisesi’nde görevli coğrafya öğretmeni Deniz Talay için öğrencileri okulda tören düzenledi. Duygu dolu anların yaşandığı anmada öğrenciler öğretmenleri için hazırladığı deftere “Ölümünüz hepimizi yıktı. Sizi kurtaramadığımız için özür dileriz. Gülüşün hiç solmasın. Seni çok özleyeceğiz hocam” notları yazdı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gülüşün hiç solmasın hocam! Sizi kurtaramadık özür dileriz

Depremde Çukurova ilçesindeki Alpargün apartmanın enkazından cansız bedeni çıkarılan öğretmen Deniz Talay için görev yaptığı Seyhan ilçesindeki Şehit Fatih Yeniay Anadolu Lisesinde öğrencileri ve meslektaşları tarafından tören düzenlendi.

Öğrenciler öğretmelerinin masasına fotoğrafını koyup çiçeklerle donattı. Öğrenciler, öğretmenlerinin anısı için hazırladıkları deftere ise duygu dolu notlar yazdı.

OKUYANLARIN YÜREĞİNİ BURKTU

Öğrencilerin, "Sizi çok kısa sürede tanıdık. Ama çok sevmiştik. Ölümünüz hepimizi yıktı. Sizi kurtaramadığımız için özür dileriz. En güzel dualarımız sizinle olsun. Siz hiç unutmayacağız.

Toprak sizi incitmesin. Mekanınız cennet olsun. Siz çok özledik bütün okul sizin için burada gözyaşı döküyor. Gülüşün hiç solmasın. Seni çok özleyeceğiz canım hocam" notları okuyanların yüreğini burktu.

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Gülüşün hiç solmasın hocam! Sizi kurtaramadık özür dileriz
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