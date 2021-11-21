Haberler Yaşam Haberleri Gülyüz’den 17 yıldır haber yok
Giriş Tarihi: 22.11.2021

Gülyüz’den 17 yıldır haber yok

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gülyüz’den 17 yıldır haber yok
İstanbul Kartal'da en son üvey babasının cenazesinde görülen Gülyüz Duran'dan tam 17 yıldır haber alınamıyor. Gülyüz'ün yıllar önce geride bıraktığı kızı Eda Türe (31) ve annesi Havva İnce (86) sırra kadem basan kadını bulabilmek için tıpkı dedektifler gibi izini sürüyor. Bir umut peşinde koşturan aile, deyim yerindeyse her taşın altına bakıyor. Eda Türe, "Annem henüz iki aylık hamileyken babamla boşanmış. 2 yıl sonra da üvey babamla evlenmiş. Üvey babam istemeyince de beni anneanneme teslim edip evi terk etmiş. Babam da beni kabul etmeyince beni büyüten anneannem oldu. 30 yıldır anneannemin yanında yaşıyorum, ne ben anneme ulaşabildim ne de o kızına. Bugün yolda karşılaşsak belki ne o beni tanır, ne de ben onu tanırım. Ama insan ne olursa olsun annesini görmek, onu tanımak ister. Üvey babamı buldum ama annemi bize göstermeyi reddediyor. Belki de annemin başına bir şey geldi bizden gizliyor" dedi.

KOCASI, PARA İSTEDİ
Yıllarını kızını aramakla geçiren Havva İnce ise "Babası öldü, defnetmeye bile gelmedi. Babasından kalan miras bir arsa var. Arsaya ev yapmak istiyoruz, ama vasi olduğu için velayeti gerekiyor. Kocasını buldum. Gülyüz'ü göstermiyor. '50 bin liraya velayeti verdiririm' diyor, ama Gülyüz'ü göstermiyor. Bu kadın ölü mü yoksa diri mi bunu bile bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Vitor Pereira'ya şok sözler! "Artistlik yaptılar..."
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 21 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Bu hafta Masterchef'e veda eden isim şok isim
Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşında gollerini atmaya devam ediyor! Tarihe geçti...
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
AÖF sınav giriş yerleri sorgulama sayfası! 2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF Güz dönemi sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte tüm detaylar
Son dakika: Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı yıktı! Mesut, Kerem, Crespo, Kim Min Jae...
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Harry Kewell ve Diego Lugano'dan olay Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları! "Türkiye'de futbol..."
Fransa Ligue 1'de Lyon - Marsilya maçı yarıda kaldı! Dimitri Payet'e şişe atıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gülyüz’den 17 yıldır haber yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA