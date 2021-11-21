Gülyüz’den 17 yıldır haber yok

İstanbulKartal'da en son üvey babasının cenazesinde görülen Gülyüz Duran'dan tam 17 yıldır haber alınamıyor. Gülyüz'ün yıllar önce geride bıraktığı kızı Eda Türe (31) ve annesi Havva İnce (86) sırra kadem basan kadını bulabilmek için tıpkı dedektifler gibi izini sürüyor. Bir umut peşinde koşturan aile, deyim yerindeyse her taşın altına bakıyor. Eda Türe, "Annem henüz iki aylık hamileyken babamla boşanmış. 2 yıl sonra da üvey babamla evlenmiş. Üvey babam istemeyince de beni anneanneme teslim edip evi terk etmiş. Babam da beni kabul etmeyince beni büyüten anneannem oldu. 30 yıldır anneannemin yanında yaşıyorum, ne ben anneme ulaşabildim ne de o kızına. Bugün yolda karşılaşsak belki ne o beni tanır, ne de ben onu tanırım. Ama insan ne olursa olsun annesini görmek, onu tanımak ister. Üvey babamı buldum ama annemi bize göstermeyi reddediyor. Belki de annemin başına bir şey geldi bizden gizliyor" dedi.
KOCASI, PARA İSTEDİ
Yıllarını kızını aramakla geçiren Havva İnce ise "Babası öldü, defnetmeye bile gelmedi. Babasından kalan miras bir arsa var. Arsaya ev yapmak istiyoruz, ama vasi olduğu için velayeti gerekiyor. Kocasını buldum. Gülyüz'ü göstermiyor. '50 bin liraya velayeti verdiririm' diyor, ama Gülyüz'ü göstermiyor. Bu kadın ölü mü yoksa diri mi bunu bile bilmiyoruz" şeklinde konuştu.