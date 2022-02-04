Haberler Yaşam Haberleri Gümrük kaçağı 142 litre sahte alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 4.2.2022 09:56 Son Güncelleme: 4.2.2022 09:59

Gümrük kaçağı 142 litre sahte alkol ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
Gümrük kaçağı 142 litre sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Kartepe İlçesinde durdurulan bir araç içerisinde 142 litre gümrük kaçağı sahte alkol ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, takibe alınan bir araç Kartepe İlçesinde durdurularak kontrol edildi.

Araçta yapılan kontrollerde, 144 şişe içerisinde 142 litre sahte alkol ele geçirildi. Araca ve içerisindeki malzemelere el konulurken, piyasa değeri yaklaşık 65 bin TL olan sahte alkol ile yakalanan 1 kişide gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Gümrük kaçağı 142 litre sahte alkol ele geçirildi
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