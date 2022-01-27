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Giriş Tarihi: 27.1.2022 16:18 Son Güncelleme: 27.1.2022 16:36

Gümrük kaçağı parfüm operasyonu

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Gümrük kaçağı parfüm operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak gümrük kaçağı parfümler satan bir şüpheli yakalandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda H.Ö. (38) isimli şüphelinin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulü ile gümrük kaçağı parfümler sattığı tespit edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 25 Ocak'ta sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada düzenlenen operasyonla H.Ö. suçüstü yakalanırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramada değişik markalarda 96 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirilirken, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet Suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Gümrük kaçağı parfüm operasyonu
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